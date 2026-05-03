五一｜旅客黃雨九龍公園紫色的噴泉打卡　深圳客：以為池水也紫色

五一黃金周假期第三日（5月3日），多個熱門景點人頭湧湧，包括「新晉」打卡點九龍公園，內地旅客看中的是「紫色的噴泉」。



天文台於下午發出暴雨警告訊號，期間九龍公園內仍人潮不斷，大批旅客撐著傘、將膠袋套上鞋，無懼大雨，在該噴泉打卡拍照。有深圳遊客表示，來拍照皆因社交平台小紅書上有帖文說此處有「紫色的噴泉」，原以為池水也是紫色的，來到後再發現不是，笑言「可能有一點美顏的成份」。



今午近4時，九龍公園內的噴水池擠滿了前來打卡的遊客。（董素琛攝）

今午近4時，九龍公園內的噴水池擠滿了前來打卡的遊客。（董素琛攝）

今午近4時，九龍公園內的噴水池擠滿了前來打卡的遊客。（董素琛攝）

有人將膠袋套上鞋，避免弄濕。（董素琛攝）

今日下午近4時，九龍公園內的噴水池擠滿了前來打卡的遊客，部份人帶上專業相機，務求呈現出美景最完美的細節。

天文台於下午2時20分發出黃色暴雨警告訊號，至傍晚5時50分才取消，下午時份雨勢時大時細，卻無損遊客的興致，他們盛裝打扮、撐著雨傘拍景打卡。

深圳遊客小吳（左一）及小廖（左二）在黃雨下到九龍公園拍照打卡。（董素琛攝）

深圳遊客：原來是椅子是紫色的

深圳遊客小吳及小廖表示，前來拍照皆因此處是小紅書上介紹的景點，「他們說是甚麼紫色的噴泉...... （看到以後覺得）也挺漂亮的吧，就是他們拍到可能有一點美顏的成份...... 我們也以為是水是紫色的，原來是椅子是紫色的。」

她們說，打算來港一日遊，明天要回公司上班，除了到九龍公園打卡外，亦會到萬寧及莎莎購物，笑言沒有行程預算。她們認為，香港及深圳沒有太大差別，惟香港的物價較高，亦更國際化。

湖南旅客蔣小姐期望在天晴時再到訪此處。（董素琛攝）

湖南旅客：人流與想像中一樣多 希望下次天晴時再到訪

湖南旅客蔣小姐及友人李小姐認為，若天晴的話，噴水池會更好看，「陰天就太難過了。」蔣小姐說，此處的人流與想像中一樣多，希望下次能在天晴的時候再到訪，「今天早上都是大太陽，然後我們來的時候就......」

她們會逗留在香港4至5天，並打算到旺角一帶走走逛逛，認為香港是一個「綠化超級好」的城市，且規劃非常清晰。

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杭州遊客周小姐首次訪港，她說，此處是小紅書上介紹的景點，「（小紅書上的帖文指）美女在這邊拍照特別好看。」她認為，10分滿分的話，此處能有8分，「因為位置確實有點難找，我們還走錯了兩回路。」她指，是此是她首次訪港，認為香港的物價較高，但人十分熱情，打算以後再來旅遊。她續指，兩天的行程曾到訪旺角、維多利亞港等景點，已花費超過一萬元。

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