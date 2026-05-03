五一｜尖沙咀名店現買包包人龍　「廣東豪華特種兵」稱一日花5萬

今日（3日）是內地「五一黃金周」第三日，續有大批內地旅客在港活動。有很多名店的尖沙咀廣東道是其中一個旅客購物熱點，部分有人排隊等進。一名廣東遊客在LV (Louis Vuitton）花費了23,600元買袋。他解釋，來香港買袋是因為貨品種類比較齊全，而且價錢也較內地便宜約1,000元。



由於還會去內地其他城市，他只在港留一日，自稱「特種兵旅遊」。不過，他表示這一日預期花費五萬元，除了袋外還會買數碼產品及保健品，整日的旅程也以購物為主。



同樣位於廣東道的周大福珠寶旗艦店，門外設2.1米高「黃金」銀杏樹，吸引遊客進內拍照打卡。



最多人的是LV門店，其人龍有20人以上。（梁鵬威攝）

最多人的是LV門店，其人龍有20人以上。（梁鵬威攝）

不少街上行人也拿着LV等品牌的購物袋。（梁鵬威攝）

不少街上行人也拿着LV等品牌的購物袋。（梁鵬威攝）

廣東道不少店外也排起人龍，當中最多人的是LV門店，其人龍有20人以上；其他店舖亦有近十人的人龍。不少街上行人也拿着LV等品牌的購物袋。

廣東道有不少內地遊客。（梁鵬威攝）

廣東道有不少內地遊客。（梁鵬威攝）

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深圳客：香港買LVCarryAll手袋 比內地買省2000元人民幣

唐小姐正在排隊等候進入LV店內，但她已有清晰目標：Louis Vuitton的CarryAll系列，售價23,600元。她說這款手袋在內地賣23,000元人民幣，而香港的售價換算成人民幣是兩萬元左右，能節省約2,000元人民幣。

除了買袋外，她也會順便逛街，也去了旺角吃東西。不過，她今晚便會回去。被問及為甚麼不在港過夜，她說：「（港深）很近呀，沒必要過夜。我們隨時都可以來。」

唐小姐正在排隊等候進入LV店內買CarryAll系列手袋，在香港買能節省約2,000元人民幣。

自稱特種兵只在港留一日 買袋買數碼產品買保健品

廣東遊客李先生拿着LV紙袋路過，他說花費了23,600元買袋。他解釋，來香港買袋是因為貨品種類比較齊全，而且價錢也較內地便宜約1,000元。

由於還會去內地其他城市，他只在港留一日，自稱「特種兵旅遊」。不過，他表示這一日預期花費五萬元，除了袋外還會買數碼產品及保健品，整日的旅程也以購物為主。

廣東遊客李先生只在港留一日，自稱「特種兵旅遊」，不過這一日預期花費五萬元。

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廣東道周大福設「黃金」銀杏樹 有人特意進店為打卡

周大福珠寶位於尖沙咀廣東道的香港全球首家旗艦店，近日在入口豎立一棵高2.1米的「黃金」銀杏樹，樹上懸掛着約3,500塊純金打造的銀杏葉，總重量約40公斤，市值近半億，供途人免費參觀及可打卡。今午所見，有人為拍照特意進入店內。

北京遊客周小姐（左二）在進店前為「黃金」銀杏樹拍照一幅。（董素琛攝）

北京遊客周小姐在進店後，為「黃金」銀杏樹拍照一幅，指在內地未曾見過類似展品，10分滿分的話會給予其9分。是次是周小姐首次訪港，打算逗留3天，談及在港最深刻的經歷，她說是排隊輪候坐太平山纜車約3小時。她續說對香港的印象良好，以後有機會的話會再到訪。

深圳的楊先生本打算購買金飾，但因沒有見到合適的便作罷。他說，是次來港只在尖沙咀一帶走走逛逛，花費約500元至600元，會即日回到深圳， 「因為深圳離得近呀，那我在家裹面住自己的房子不是更好？」