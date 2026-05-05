五一︱內地旅客拿麥理浩徑指示牌打卡陷拆牌疑雲　漁護署跟進調查

內地五一黃金周期間，大批遊客到香港行山郊遊，一名内地旅客到麥理浩徑行山時，拿着一塊「麥理浩徑」指示牌打卡影相，並在抖音發帖指「這才是我要的旅客照」，結果惹來麻煩，被懷疑拆牌打卡，事主其後在帖文下表示指示牌原本就是跌落狀態，她沒有破壞公物。



漁農自然護理署表示，人員於5月2日巡經該處時，發現涉事木牌脫落在地上，已即時將其運送至工場進行翻新加固，預計於本星期可重新安裝。正跟進有關個案，並提醒前線人員在巡邏時加倍留意郊野公園設施的狀況，如發現任何違規活動，會採取適當執法行動。



一名内地女遊客到麥理浩徑行山時，拿着「麥理浩徑」指示牌拍照，並在抖音發帖指「這才是我要的旅客照」。（抖音截圖）

内地女遊客另一相片顯示，麥理浩徑一個「麥理浩徑」指示牌，擺放在地上，不知是被拆下或是受損跌下。（抖音截圖）

事主稱指示牌一早「已經是掉下來的狀態」 絕無破壞公物

一内地女遊客近日於「抖音」發帖分享到麥理浩徑行山的圖文，有相片顯示該旅客抱著跌落的「麥理浩徑」指示牌，並標簽「這才是我要的旅客照」，引起網民注意，雖然事主稱指示牌原本就是跌落狀態，「麥理浩那個牌子當時我們去了已經是掉下來的狀態，我們這只是隨手拿起來拍個照，絕對沒有破壞公物的行為」，但仍有不少人指責她拆牌打卡，帖文已刪除。

該旅客在帖文下表示指示牌原本就是跌落狀態，沒有破壞公物。（抖音截圖）

網民指4月中仍見指示牌固定在兩根柱上

有網民上載截圖，指在4月12日經過該指示牌時，仍見它固定在兩根柱上，不明為何相隔半個月就跌了下來。

另有網民指，過往不時有人對山徑指示牌作出破壞，「不是被偷，就是被各種拆」，更有人當其為體操鞍馬，雙手按在指示牌上再雙腳彈起表演。

有網民稱在4月12日經過時，該塊麥理浩徑指示牌仍固定在兩根柱上。（Thread圖片)

有人曾當一塊「麥理浩徑」指示牌為體操鞍馬，雙手按在牌上，再雙腳彈起表演。（Thread圖片)

漁護署人員5月2日發現涉事指示牌脫落在地 已送往工場翻新加固

漁護署表示，該內地旅客匠拿起的麥理浩徑指示牌，設於麥理浩徑第一段近萬宜坳的路段，署方人員於5月2日巡經該處時，發現涉事木牌脫落在地上，已即時將其運送至工場進行翻新加固，預計於本星期可重新安裝。

署方正跟進有關個案，並提醒前線人員在巡邏時加倍留意郊野公園設施的狀況，如發現任何違規活動，會採取適當執法行動。該署呼籲郊遊人士愛護郊野，切勿破壞郊野公園設施。若郊遊人士發現郊野公園設施損毁，請致電1823報告，以便署方盡快跟進；如郊遊時目睹有人破壞公物，在緊急情況下可報警求助。

根據《郊野公園及特別地區規例》，任何人不得故意或疏忽地損壞郊野公園設施，否則即屬違法，可被檢控。一經定罪，最高可被判罰款2,000元及監禁3個月。