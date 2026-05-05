觀塘瑪利諾書院試行強制中三中四生手機放儲物櫃　學生聯署反對

男校觀塘瑪利諾書院4月底向學生發通告，公布5月中旬推行手機儲物櫃制度，中三及中四級學生需將手提電話關機並放入指定的儲物櫃，違反規定者每次將被記4個缺點。校方又指，此項措施屬強制性質。



校方政策引起學生不滿，有學生指有關措拖涉及安全與緊急聯繫風險，實行細節存在不合理與不便，以及校方下決策時缺乏諮詢與溝通，並發起聯署，要求校方立即暫停推行強制手機儲物櫃制度等。



觀塘瑪利諾書院回覆傳媒時表示新制是試行階段，會繼續蒐集持份者意見。教育局回覆查詢指，制定和執行校規是學校日常運作及校本事務，一般由校方因應校情作專業處理。教育局會繼續與有關學校緊密聯絡，提供適切的意見及支援。



觀塘瑪利諾書院。（資料圖片／羅君豪攝）

校方：促進學生自律、減少課堂分心及降低手機失竊風險

觀塘瑪利諾書院4月30日發出「推行手機儲物櫃制度通知」，為促進學生自律、減少課堂分心及降低手機失竊風險，校方將於5月中旬推行手機儲物櫃制度。校方又指，此項措施屬強制性質，適用於所有攜帶手提電話到校的中三及中四學生。

學生如需攜帶手提電話到校，必須先由家長簽署同意書。學生進入課室前，必須將手提電話關機並放入指定的儲物櫃。若學生早退，或於上課期間外出參觀、出席活動或比賽，在校務處辦妥手續後，方可安排取回手提電話。學生如遲到入校，必須將手提電話存放後才可進入課室；學生取回手提電話後，仍須遵守校規，在校園範圍內任何時段不得開啟手提電話。

觀塘瑪利諾書院4月30日發出「推行手機儲物櫃制度通知」，指將於五月中旬推行手機儲物櫃制度。校方又指，此項措施屬強制性質，適用於所有攜帶手提電話到校的中三及中四學生。（網上圖片）

學校將定期進行檢查 學生違規將被記4個缺 須家長陪同取回手機

有關違規後果，違反規定者每次將被記4個缺點。校方將定期進行檢查，若在學生身上發現手提電話，將視為違規並予以沒收。若手機被沒收，需由家長陪同學生到校方可領回。校方指會定期檢視上述安排。

學生反對 要求保障學生緊急聯繫權利

觀塘瑪利諾書院的措拖推出後，隨即有學生表示反對，指相關措拖涉及安全與緊急聯繫風險，實行細節存在不合理與不便，以及校方下決策時缺乏諮詢與溝通。

他們發起聯署，提出4項訴求，包括立即暫停推行強制手機儲物櫃制度；召開家長及學生諮詢會，聽取各方意見，共同探討更合理、人性化的手機管理方案；若保留儲物櫃安排，應優化有關存放及取回手機的安排，保障學生緊急聯繫權利，並取消過於嚴苛的罰則；及校方需就手機存放期間的安全、遺失、損毀責任，向學生及家長作出明確說明與承諾。

觀塘瑪利諾書院強制要求中三、四級學生入課室前手機關機放入指定儲物，有學生發起聯署反對。（ktmc_phone_locker_petition@Instagram）

校方：續蒐集持份者意見 教育局已即時聯絡學校了解

觀塘瑪利諾書院回覆傳媒查詢時，表示新制「正正反映學校關心和重視學生的學習及培養他們自律的習慣」，並強調是試行階段，會繼續蒐集持份者意見。

教育局回覆查詢指，一直為學校提供指引，清楚列明學校制定及執行校規時的一般原則。學校在擬定校規時，應以培養學生自律為目標，透過與持份者討論和溝通，確立他們對校規的理解和共識。此外，學校應參考相關指引、法例及校本情況，在關注學生的學習、課堂秩序及紀律的同時，亦應顧及學生和家長的實際需要，作適當的校本安排。

教育局在知悉有關事宜後，已即時聯絡學校了解情況並跟進事件。制定和執行校規是學校日常運作及校本事務，一般由校方因應校情作專業處理。教育局會繼續與有關學校緊密聯絡，提供適切的意見及支援。