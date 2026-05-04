結業｜有機食品店綠盈坊22舖無人聽 疑全線結業 高峰期逾60間
撰文：歐陽德浩
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【結業潮／綠盈坊／O’Farm】本港結業潮持續，有機天然產品零售連鎖店「綠盈坊有機店 」（O’Farm）疑全線結業。截至今日（4日），綠盈坊的官方網頁已無法進入，Facebook專頁則變成「此頁面無法顯示」，記者下午致電其中22間分店，全部熱線都無人接聽或轉駁至留言信箱。
翻查資料，綠盈坊創立於2006年，高峰期全港開逾60間分店，惟官方暫未公布結業的原因，《香港01》向店方查詢。
多間分店在3月下旬期間貨架已空 官網及FB專頁已停用
近日網民發現，全盛時期開逾60間分店的「綠盈坊有機店」，疑已在4月底全線結業，旗下多間分店在3月下旬期間，貨架已沒有貨品，其後4月陸續低調拉閘結業。
綠盈坊未有透過官方渠道公布消息，不過截至今日（4日），若在領展商場網站搜尋綠盈坊，已顯示「找不到指定商店」，至於綠盈坊的官方網頁已無法進入，FB專頁則變成「此頁面無法顯示」。記者下午致電其中22間分店，全部熱線都無人接聽或轉駁至留言信箱。
創立於2006年主打純天然及有機產品
翻查資料，綠盈坊創立於2006年，品牌承諾為「識得㨂、食得啱」，從世界各地搜羅有機認證的健康食品及日用品，主打純天然及有機產品，包括紅米、五穀粉及各類營養補充品，並曾多次榮獲「至TOP有機零售商」等業界獎項。
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