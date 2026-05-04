結業｜有機食品店綠盈坊22舖無人聽　疑全線結業　高峰期逾60間

【結業潮／綠盈坊／O’Farm】本港結業潮持續，有機天然產品零售連鎖店「綠盈坊有機店 」（O’Farm）疑全線結業。截至今日（4日），綠盈坊的官方網頁已無法進入，Facebook專頁則變成「此頁面無法顯示」，記者下午致電其中22間分店，全部熱線都無人接聽或轉駁至留言信箱。



翻查資料，綠盈坊創立於2006年，高峰期全港開逾60間分店，惟官方暫未公布結業的原因，《香港01》向店方查詢。



有機天然產品零售連鎖店「綠盈坊有機店 」（O’Farm）近日疑全線結業。（領展網頁圖片）

綠盈坊全盛時期在全港開逾60間分店。（領展網頁圖片）

綠盈坊葵芳新都會廣場分店已於3月業，舖位新租客正裝修。(賴卓盈攝）

多間分店在3月下旬期間貨架已空 官網及FB專頁已停用

近日網民發現，全盛時期開逾60間分店的「綠盈坊有機店」，疑已在4月底全線結業，旗下多間分店在3月下旬期間，貨架已沒有貨品，其後4月陸續低調拉閘結業。

綠盈坊未有透過官方渠道公布消息，不過截至今日（4日），若在領展商場網站搜尋綠盈坊，已顯示「找不到指定商店」，至於綠盈坊的官方網頁已無法進入，FB專頁則變成「此頁面無法顯示」。記者下午致電其中22間分店，全部熱線都無人接聽或轉駁至留言信箱。

綠盈坊的官方網頁已無法進入。（官網截圖）

若在領展商場網站搜尋綠盈坊，已顯示「找不到指定商店」。（領展網頁截圖）

創立於2006年主打純天然及有機產品

翻查資料，綠盈坊創立於2006年，品牌承諾為「識得㨂、食得啱」，從世界各地搜羅有機認證的健康食品及日用品，主打純天然及有機產品，包括紅米、五穀粉及各類營養補充品，並曾多次榮獲「至TOP有機零售商」等業界獎項。