結業｜51年上海榮華川菜館提前3個月停堂食業務　5.25劃上句號

有51年歷史的觀塘「上海榮華川菜館」上月宣布，因近年食客「凋零得令人心碎」，店堂食業務將於8月尾停止。惟事隔不到一個月，店方宣布將提早結束堂食業務，最後營業日為本月25日。



店方解釋指，由於生意情況及前景極不明朗，加上早年中風的大老闆娘，近年身體狀況指數持續變差，而店內日常壓力，全家身心都已疲累到極點，一致認為「是時候停一停、沉澱一下，讓自己喘口氣，也讓這段陪伴香港人半世紀的旅程，畫下一個溫柔的句點。」



榮華川菜館屹立於觀塘崇仁街51年，宣布堂食服務將於5月25日結束。（資料圖片）

榮華川菜館屹立於觀塘崇仁街51年，宣布堂食服務將於5月25日結束。（資料圖片）

招牌菜「回鍋肉」、醬爆肉丁 兩度入選米芝蓮指南優質推介食府

上海榮華川菜館自1975年開業，目前由第二代傳人主理，曾兩度入選米芝蓮指南優質推介食府，招牌菜有「回鍋肉」選用半肥瘦五花肉、醬爆肉丁等。

店家感謝客人連日來的關心，又引用《周易．象傳》名句「天行健，君子以自強不息；地勢坤，君子以厚德載物」自勉，稱會繼續努力，將會以另一種方式，把51年傳統港式上海菜的靈魂與風味傳承下去。

在香港居住的日藉插畫家Mango Naoko很喜愛香港，為榮華川菜館畫了多幅觀塘舊貌畫。

店方形容見證裕民坊由昔日人潮洶湧 走進坊間口中的「死場」

該店4月13日在社交平台公布結業，指承蒙各界51年來的鼎力支持，堂食業務將營業到8月尾停止。

店方4月中曾表示，親眼見證裕民坊由昔日人潮洶湧、燈火通明的繁華盛世，一步步走進重建後的荒涼死寂，變成坊間口中的「死場」，第二代傳人雖然於2012年父親去世後正式接手生意，「曾天真地相信只要實幹實事、只要不放棄，就一定能把人流拉回來」。

第二代傳人曾信一定能把人流拉回來：只換來一場場破碎的幻想

可是現實不似預期「只換來一場場破碎的幻想，只不過是與命運的一場無謂角力」，形容如今門前人流「真的是一年比一年凋零得令人心碎，鄰近熟悉的店鋪一間又一間相繼結業。堂食營運已如風中殘燭，再也無法支撐下去」。

店方又透露，現時去向未明，目前未有確實可行的方案，不過仍「奢望」有一天可以另一種形式，再次為客人端上熱騰騰的上海菜。

翻查資料，該店近年除了有堂食業務外，亦推出急凍餸包及外賣的業務。