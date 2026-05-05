一拳書館涉無牌照辦棟篤笑　爭議店內無舞台亦非戲劇　官下午判

獨立書店一拳書館去年6月在店內舉辦棟篤笑表演，2名食環署督察「放蛇」出席，指書店未領公眾娛樂場所牌照而提出票控。書店負責人龐一鳴今(5日)於九龍城裁判法院否認1項無牌公眾娛樂場所罪。辯方指，涉案場所嘉賓是在平地表演，沒設舞台，並爭議棟篤笑不是戲劇。裁判官莫子聰押後至下午裁決。



票控指涉舞台表演

被告為鳴動教育有限公司及龐一鳴，各被控一項無牌公眾娛樂場所傳票控罪，指兩位被告2025年6月29日，無根據香港法例第172章公眾娛樂場所條例批出的牌照，而使用在九龍深水埗大南街169-171號大南商業大廈 3 字樓的處所，作為一個公眾娛樂場所，即舞台表演。

被告龐一嗚，是一拳書館的負責人。(陳曉欣攝)

一拳書館。（羅日昇攝）

食環督察在FB看到表演的宣傳

承認事實指，2名食環署督察在2025年6月25日，發現涉案書店的Facebook專頁，宣傳一個在6月29日進行的私人活動，名為「Standup Comedy第三屆101畢業表演」，活動自由定價。

兩名督察報名參加並各自投入100元

2名督察經連結報名參加。活動當晚有50名觀眾，6名嘉賓先後以說笑話及肢體動作等方式表演。有主持人傳遞紙箱供人付錢，2名食環人員各自投入100元入紙箱。食環人員期間用Whats App與莫姓同袍溝通，莫其後到場調查，被告自稱是負責人。

督察同意現場並無設舞台

喬裝參加者的食環署一級衛生督察許漢森（音譯）供稱，他當日見到書店擺放約40張椅子，有嘉賓輪流持咪上台表演。他事後憑記憶繪畫座位圖。辯方盤問指，書店並沒有設一個舞台，現場亦沒有劃分標示座位區，許同意。

辯方爭議法例上列明舞台有其意思

辯方大律師劉偉聰結案指，本案關鍵在於案發時有無進行舞台表演，劉指控罪詳情包含「舞台表演」，但書店內並無設立比水平視線高的舞台。劉表示並非咬文嚼字：「就算有，有時法律係要咁。」劉強調「舞台」兩字被寫入法律，必定有其意思，力陳法庭不應擴充舞台的定義，

棟篤笑並不屬於戲劇

劉承認事實提到嘉賓席間幽默輕鬆說笑，談及個人經歷、時事、生活趣事，劉指這類棟篤笑不屬於戲劇，因為戲劇要包括人物、事件和衝突三元素，棟篤笑沒包括全部。

控方案情完結後，裁判官莫子聰裁定表證成立，被告不作供，亦不傳召辯方證人。莫官押後至下午裁決。

案件編號：KCS37515-37516/2025