一拳書館涉無牌照辦棟篤笑　爭議店內無舞台　官裁罪成罰6千

獨立書店一拳書館去年6月在店內舉辦棟篤笑表演，2名食環署督察「放蛇」出席，指書店未領公眾娛樂場所牌照而提出票控。書店負責人龐一鳴今(5日)於九龍城裁判法院否認1項無牌公眾娛樂場所罪。辯方指，涉案場所嘉賓是在平地表演，沒設舞台，並爭議棟篤笑不是戲劇。裁判官莫子聰莫官下午裁定被告兩罪成立，判罰共6000元。



票控指涉舞台表演

被告為鳴動教育有限公司及龐一鳴，各被控一項無牌公眾娛樂場所傳票控罪，指兩位被告2025年6月29日，無根據香港法例第172章公眾娛樂場所條例批出的牌照，而使用在九龍深水埗大南街169-171號大南商業大廈 3 字樓的處所，作為一個公眾娛樂場所，即舞台表演。

被告龐一嗚，是一拳書館的負責人。(陳曉欣攝)

一拳書館。（羅日昇攝）

食環督察在FB看到表演的宣傳

承認事實指，2名食環署督察在2025年6月25日，發現涉案書店的Facebook專頁，宣傳一個在6月29日進行的私人活動，名為「Standup Comedy第三屆101畢業表演」，活動自由定價。

兩名督察報名參加並各自投入100元

2名督察經連結報名參加。活動當晚有50名觀眾，6名嘉賓先後以說笑話及肢體動作等方式表演。有主持人傳遞紙箱供人付錢，2名食環人員各自投入100元入紙箱。食環人員期間用Whats App與莫姓同袍溝通，莫其後到場調查，被告自稱是負責人。

督察同意現場並無設舞台

喬裝參加者的食環署一級衛生督察許漢森（音譯）供稱，他當日見到書店擺放約40張椅子，有嘉賓輪流持咪上台表演。他事後憑記憶繪畫座位圖。辯方盤問指，書店並沒有設一個舞台，現場亦沒有劃分標示座位區，許同意。

辯方爭議法例上列明舞台有其意思

辯方大律師劉偉聰結案指，本案關鍵在於案發時有無進行舞台表演，劉指控罪詳情包含「舞台表演」，但書店內並無設立比水平視線高的舞台。劉表示並非咬文嚼字：「就算有，有時法律係要咁。」劉強調「舞台」兩字被寫入法律，必定有其意思，力陳法庭不應擴充舞台的定義，

棟篤笑並不屬於戲劇

劉承認事實提到嘉賓席間幽默輕鬆說笑，談及個人經歷、時事、生活趣事，劉指這類棟篤笑不屬於戲劇，因為戲劇要包括人物、事件和衝突三元素，棟篤笑沒包括全部。

被告龐一鳴被裁定罪成，被判罰款6千元，他離庭時沒有發言，僅表示多謝關心。(陳曉欣攝)

代表辯方的大律師劉偉聰)。(陳曉欣攝)

莫官認為食環人員導出事實

莫官早上聽畢供詞後，下午裁決指，食環人員的供詞清晰明確，接納他道出事實。莫官同意，即法律條文的用字有其意義，亦同意文化活動受《基本法》第34條保障，法庭應以對被告較有利的方向考慮。

若只規管舞台上的表演會與立法原意背道而馳

然而，莫官指條例的立法目的是保障公眾安全，包括規管不同形式的活動，法庭不應過於狹隘地詮釋條例。若只規管舞台上的表演，則與立法原意背道而馳。此外，官亦裁定棟篤笑屬於喜劇一種，遂裁定兩罪罪成。

辯方指表演性質非牟利

辯方求情指，龐在2020年成立涉案公司，主要經營書店和教育活動，以凝聚社區和推廣文化，包括控罪的棟篤笑表演。辯方指，活動由參加者自由定價，性質非牟利，龐在疫情後倒貼書店，盼法庭考慮到書店一直蝕錢，也沒接獲消防和安全方面的投訴輕判。

認為被告或不清楚條文而墮法網

莫官判刑指，辯方務實抗辯，只爭議法律議題，辯方亦坦白主動提及被告上月有一項定罪紀錄。莫官認為被告「本心係好嘅」，可能不太清楚法律條文而誤墮法網，最終就兩傳票罪各罰3000元，合共6000元，限30日內繳款。

案件編號：KCS37515-37516/2025