宏福苑｜最後一日上樓　居民喜救30多幅親筆畫作：見到無事好安樂

今日（4日）是當局安排宏福苑居民上樓的最後一天，今日開放予宏泰及宏盛閣居民上樓。中午時分，宏泰閣居民莊女士成功從單位內完好無缺地救出30多幅親手繪畫的風景畫，以及家人的相片。莊女士面上亦流露失而復得的喜悅，指「屋企啲嘢都無乜燒」，並計劃在下一輪上樓時，帶走其他物品。



宏泰閣居民莊女士成功從單位帶走30多幅親手繪畫的風景畫。（黃學潤攝）

莊女士形容上樓過程並不辛苦，並指「屋企啲嘢都無乜燒」，已經取回家人的相片等。除了珍貴的照片，莊女士今次上樓的最大收穫，是成功救回大量自己的藝術心血。她表示已繪畫十多年，主要以旅遊時看見的風景為題材，「冚把冷（全部畫作）都有意義，因為自己畫㗎嘛，主要畫風景，去旅行嗰啲囉」她笑言，原本沒有預料到能取回這麼多物品，最終成功帶走30多幅畫，她坦言：「有啲開心，見到無事就好安樂囉。」

問到30多幅畫作中，哪一幅是她的最愛時，她特別提到：「有一張喺維也納嗰張，話係歐洲最美小鎮嗰張。」

莊女士表示屋內的物品大部分都「救得返」，日後希望上樓繼續執拾。她透露，自己最近特意畫了一幅宏福苑的畫作懷念。

莊女士已繪畫十多年，主要畫風景畫。（黃學潤攝）

宏泰閣居民莊女士成功從單位帶走30多幅親手繪畫的風景畫。（黃學潤攝）

宏泰閣居民莊女士成功從單位帶走30多幅親手繪畫的風景畫。（黃學潤攝）

宏泰閣居民莊女士成功從單位帶走30多幅親手繪畫的風景畫。（黃學潤攝）

5月4日宏福苑居民上樓執拾情況