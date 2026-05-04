宏福苑｜長者惜別「另一個骨肉」　難搬自製傢俬：唔斷捨離都唔得

今日（4日）是宏福苑7幢災廈居民上樓的最後一天，繼續開放宏泰閣及宏盛閣。首批入伙、在宏盛閣渡過43年的麥先生，今日推着七車物資離開，身為退休傢俬設計師的他，親手畫圖設計、製造家中傢俬，無奈部分體積太大，因無電梯難以搬走。他慨嘆：「全部都係明式（家具設計風格）、部分泰國花梨木、攞唔到」，只能「學局長話齋斷捨離囉」。



今年75歲的麥先生受訪時指，家中有不少40、50年前的古董傢俬，今日上樓只能執抬一部分。（黃學潤攝）

今年75歲的麥先生受訪時指，家中有不少40、50年前的古董傢俬，今日上樓只能執抬一部分。雖因無電梯受限，家中許多收藏品及大型傢俬無法搬運，但他亦感恩上樓過程順利，家中除有灰塵以外，算十分「乾淨」，亦無財物損失，希望會有第2次上樓機會。

曾是傢俬設計師的麥先生鍾愛古董傢俬，而且充滿熱情，屋內不少傢俬均是他親手出圖、親自打造的明式款式，部分更採用泰國花梨木，極具價值，讚揚風格永不過時，「幾十年都啱用」、「賣出去都賣到錢」。他亦指，家中有不少畫作等收藏，面對無法搬走的大件傢俬與珍貴畫作，張先生引用局長的斷捨離言論，苦笑指：「想唔斷都唔得、想唔捨都唔得、想唔離都唔得」。

談到單位及街坊，麥先生一度哽咽，他指自己為1983年第一批入伙，憶述當年與同期一眾街坊一樣，20多歲儲夠錢便買安樂窩，畢生經營單位，經歷「細蚊仔都出世」等人生回憶，原打算住到終老，形容這間屋猶如自己的「另外一個骨肉」。

憂安置房成「二度傷害」 促政府協調裝修

除了對舊居的不捨，麥先生亦以長者角度出發，直言自己對未來安置最憂慮，他擔心獲派「清水房」作安置單位，認為不少70歲以上的居民恐怕無心力體力去應付重新裝修，直言「我哋最多都係住多十幾年，90歲都入老人院。」

他坦言，最驚「遇到唔老實既裝修工人」，憂慮新居被偷工減料，造成對居民的二次傷害。他指不介意付費，只希望政府能「做多一步」，為居民策劃簡單的裝修，例如「間隔下房、鋪吓地下」，令居民安心交樓。

麥先生感激社福機構及社會上的熱心人士，又特別提到災後四方八面湧現的物資與社會各界的援助，「幫咗我哋唔少」。（黃學潤攝）

談及感受，麥先生感激社福機構及社會上的熱心人士，又特別提到災後四方八面湧現的物資與社會各界的援助，「幫咗我哋唔少」。但對於火災責任的追究則不滿意，他認為政府各部門「A字膊」，批評在聽證會只感受到各部門「有待改善，無待清算」，希望事件可以嚴肅處理「要負責任嘅人，全部一定要負責任」。

今年75歲的麥先生接受訪問指家中有不少4、50年前的古董傢俬，今上樓只能執抬一部分。（黃學潤攝）

5月4日宏福苑居民上樓執拾情況