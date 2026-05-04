宏福苑｜政府寬免業主及居民2025/26年度應繳稅款　減經濟負擔

政府今日（4日）宣布，將寬免大埔宏福苑業主及居民2025/26課稅年度的應繳稅款，稅務局將於今年第三季向上述人士發出個别人士報稅表，以評核2026/27課稅年度的暫繳稅款。



今日（4日）是宏福苑居民第一輪上樓執拾的最後一天，居民帶著物品落樓。（黃學潤攝）

政府宣布，將寬免大埔宏福苑業主及居民2025/26課稅年度的應繳稅款，以減輕受火災影響人士的經濟負擔。

連同政府去年12月公布的稅務寬免，宏福苑業主及居民的2024/25課稅年度的應繳稅款餘額及2025/26課稅年度的稅款將獲寬免。稅務局將於今年第三季向上述人士發出個别人士報稅表，以評核2026/27課稅年度的暫繳稅款。