宏福苑｜政府寬免業主及居民2025/26年度應繳稅款 減經濟負擔
撰文：吳美松
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政府今日（4日）宣布，將寬免大埔宏福苑業主及居民2025/26課稅年度的應繳稅款，稅務局將於今年第三季向上述人士發出個别人士報稅表，以評核2026/27課稅年度的暫繳稅款。
政府宣布，將寬免大埔宏福苑業主及居民2025/26課稅年度的應繳稅款，以減輕受火災影響人士的經濟負擔。
連同政府去年12月公布的稅務寬免，宏福苑業主及居民的2024/25課稅年度的應繳稅款餘額及2025/26課稅年度的稅款將獲寬免。稅務局將於今年第三季向上述人士發出個别人士報稅表，以評核2026/27課稅年度的暫繳稅款。
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