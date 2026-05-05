今日新聞8分鐘｜兩港男被困日本飛驒山脈｜湖南煙花廠爆炸26死

12歲男童疑自拍製炸藥過程放上網 涉嫌企圖製造炸藥被捕

警方拘捕一名12歲男童涉嫌企圖製造炸藥。東九龍總區重案組署理總督察蔡定光及跨部門反恐專責組署理警司利子津，今日（5日）下午4時見傳媒交代案情，指該名男童就讀中一，涉在社交平台上載影片，稱自己進行實驗及已成功製作出炸藥。據了解，男童曾經在網上搜尋關於製造爆炸品的資料；他於Instagram限時動態上載相關片段，其帳號為公開，只有少量粉絲，現時片段已經下架。

元朗的士遭乘客搶走 至長青隧道逆線撞閘欄 疑犯呆坐無逃走等拉

元朗發生搶的士案件。一名中年男子據報在元朗截乘一輛市區的士，未幾突然聲稱自己被人追斬，隨即跳上前座趕司機落車。疑人接手駕駛的士，沿大欖隧道三號幹線出九龍，沿途切線及「舞龍」，直至出長青隧道口時突然逆線，險對頭撞向一輛巴士，所幸巴士及時煞停避過一劫；的士最終撞向隧道口的閘欄，停在路中心。消防救護趕至時，發現疑人並無逃走，只是坐在駕駛席呆望向天，狀似「等拉」。警方到場將其拘捕，事件中無人受傷，相信疑人並無被追斬，懷疑有人出現「幻覺」，正循其精神狀況調查事件起因。

兩港男被困日本飛驒山脈 30歲男獲救 22歲男死亡

兩名年齡分別為22歲及30歲的香港男子5月3日在日本歧阜縣北阿爾卑斯山脈（北アルプス，又稱飛驒山脈）的沿繩下降時受困，惟現場氣候惡劣，當局4日未能派員到場搜救。直到5日，救援直升機成功吊起一名被困人士，送院時清醒，惟另一人處於「救助困難」狀態，其後證實不治。

浪琴園意外｜死者擬年內結婚 母殮房哭斷腸 家屬促公司交代詳情

赤柱大潭道38號浪琴園昨日（4日）發生奪命工業意外，26歲姓繆男工人在第4座𨋢槽更換升降機鋼纜期間，被從高處墮下的金屬部件擊中，頭和手部重創，當場身亡。死者家人今日（5日）到西環殮房辦理認屍手續，其中母親哭成淚人，令人心酸。家人稱，死者擔當家中經濟支柱，原擬年內結婚，不料一場橫禍，令家人既傷心又徬徨。

湖南煙花廠爆炸至少26死61傷 習近平：全力救治傷員 嚴肅追責

昨日（4日）下午4時43分左右，湖南瀏陽市官渡鎮的華盛煙花製造燃放有限公司發生爆炸，據官方最新通報，截止今日（5日）事故已造成26死61傷。湖南長沙今日召開新聞發布會，長沙市委市長及相關負責人在現場默哀致歉，並表示將積極配合事故調查，目前已基本完成搜救。另據昨日報道，爆炸產生的灰白色煙柱直衝百米高空，有兩公里外的居民表示家中玻璃被震碎。

港珠澳奪命車禍 退休夫婦港車北上逢災劫 警循制動系統故障調查

周一（4日）清晨4時許，港珠澳大橋香港口岸附近，一輛私家車失控撞向多個交通錐及清關廣場檢查亭後翻側。車上一對六旬夫婦被困，62歲姓楊女乘客身體多處受傷，昏迷不醒，最終送院不治；67歲姓苗男司機雖傷勢不輕，但幸仍清醒，他涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕，現正被扣留調查。

聯合航空波音機降落機場前夕撞公路貨車 車Cam曝撞擊一刻

美國聯合航空（United Airlines）一架從意大利威尼斯起飛的波音767型客機，5月3日準備降落新澤西州紐瓦克國際機場時，其起落架及飛機底部撞上了附近高速公路的路燈以及一輛貨車，司機僅受輕傷送院治理。飛機最終安全降落，機上221名乘客和10名機組人員皆沒受傷。

波斯灣再現襲擊 美伊停火協議岌岌可危

波斯灣地區星期一（5月4日）再度發生襲擊事件，美國與伊朗的臨時停火協議岌岌可危。阿聯酋稱遭到伊朗無人機襲擊，而美國軍方表示擊落了射向霍爾木茲海峽上的船隻的導彈和無人機。與此同時，伊朗把美國總統特朗普（Donald Trump）協助受困於海峽船隻的「自由計畫」斥之為「死結計畫」。