宏福苑半年︱冼婆婆活出《增廣賢文》修養　堅韌自救　家園留腦海

2025年11月26日，是香港永不磨滅的鉻印。大埔宏福苑五級火劫奪去168人性命，逾千戶失去家園，流離失所；這場「港殤」在半年之日，畫面依舊歷歷在目。家住宏泰閣的85歲冼善卿婆婆，當日生死關頭急中生智，果斷開窗、開抽油煙機、抽氣扇和風扇自救，苦候6小時逃出生天。劫後餘生，笑淚交織，除獲救當日得到消防員「四隻手指公」稱讚，聽證會上亦獲陸啟康主席讚揚，稱是這場悲劇中的一道正能量。



冼婆婆生於戰亂時代，形容自己是「由一個很深的泥沼爬上來」的人，正因見過真正的苦難，面對變故時方能處之泰然。她的堅韌和智慧，正正是源自父親的教導，將《增廣賢文》的處世之道刻骨銘心。雖然歸途渺茫，但冼婆婆誓言不會與家園告別，她指指腦袋：「我哋住喺佢嗰度幾十年，而家佢住我哋呢度。」



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冼婆婆今年85歲，大火當日在家自救，苦候6小時後成功獲救，自救方法獲消防員「四隻手指公」稱讚。（夏家朗攝）

啟蒙自父親 《增廣賢文》奠定人生觀

今年3月26日，冼婆婆以證人身份出席宏福苑大火聽證會。庭外受訪時， 她特意向在場記者推介《增廣賢文》，又寄語：「如果我哋大家都拎個心做好自己，社會肯定冇咁多唔好嘅事情發生。」

為甚麼是《增廣賢文》？冼婆婆說：「（學習）啟蒙係我爸爸，佢用《三字經》幫我做啟蒙，用《增廣賢文》做我一生人嘅教養。」

如果我哋大家都拎個心做好自己，社會肯定冇咁多唔好嘅事情發生。 冼善卿婆婆

3月26日，冼婆婆以證人身份出席宏福苑大火聽證會，在庭外受訪時向在場記者推介《增廣賢文》。（資料圖片/鄭子峰攝）

幼時未識字，冼婆婆便跟着父親一句句「念口簧」地背誦。識字後，她發現書中盡是人生哲理，更奠定了她日後的人生觀：「因為呢種教養令我嘅胸襟會（廣）闊，睇到人總會遇到啲咁嘅（事），處之泰然，唔會執著，唔會話別人有我無，不忿氣，我唔會咁諗。」

即使生活艱難，但從未見父母因錢財爭執，只見二人因子女教育而各持己見。冼婆婆讚揚：「雖然我爸爸唔係讀好多書，但佢係一個非常好嘅父親。」憶起過去點滴，她不禁眼泛淚光：「我呢生人有啲咁嘅父母我真係無憾。」

人總會遇到啲咁嘅（事），處之泰然，唔會執著，唔會話別人有我無，不忿氣。 冼善卿婆婆

冼婆婆指《增廣賢文》令她胸襟廣闊，明白人生在世總會遇到不如意的事。（夏家朗攝）

小三輟學顧家 孜孜不倦進修

提起小學成績，冼婆婆難掩自豪：「我讀書好叻，我無考過第一，最叻考第二，但最差都有第四。」然而，作為六兄弟姊妹中的大家姐，她小三便要輟學照顧弟妹，隨後進入香港紗廠打工幫補家計。

冼婆婆打工時透過工會介紹報讀識字班，修畢中學程度的中文。後來冼婆婆留意到英語開始流行，於是又報讀夜校的英文專修裝備自己，不過中間卻發生一個小插曲。

冼婆婆好學不倦，娓娓道來從前讀書的經過和趣事。（夏家朗攝）

當時社會風氣保守，鄰居向冼母告狀，指她夜歸且打扮時髦，與穿牛仔褲的「飛仔飛女」混在一起。 冼婆婆記得，當時爸爸訓斥她：「邊到使學，你幾時會用得上英文，幾多大學生沿門托缽！」這是冼婆婆人生第一次反駁爸爸：「但如果我有機會遇到人需要用英文，而我又可以應付，呢個就係我嘅機會。我唔事前準備，又點樣去抓緊呢啲機會呢？」最終冼婆婆成功說服父母，完成學業。

除了在香港紗廠建立功績，冼婆婆亦獲邀到學校教書，後來更到華夏書院半工讀。兩年後，父親離世，弟妹日漸長大必須加以管教，冼婆婆有感「要結婚搵個男人頂住先得」，於是結束學業生涯。

唔事前準備，又點樣去抓緊機會呢？ 冼善卿婆婆

5月1上樓前，冼婆婆寫下收拾清單，交托女兒協助執拾。（夏家朗攝）

藏書無數難再上樓 「最心痛就係我屋企個書櫃」

冼婆婆一生學而不厭，家中藏書無數，古今中外的經典書籍皆是她的心頭好。上樓前，她擔心全在大火中付之一炬，哀號道：「我而家最心痛就係我屋企個書櫃！」

5月1日上樓當日，冼婆婆戴著頭盔，緩緩走近生活了40年的宏泰閣。看着熟悉的建築，卻因為無升降機而未能登樓，冼婆婆內心激動、黯然落淚：「好似失戀咁，我失去咗佢啦，所以個心好痛。」

明明家園近在咫尺，偏偏只能轉身離開，冼婆婆遺憾說：「我喺咁近，但係就要離開佢。」如果日後仍是沒有升降機，冼婆婆恐怕「我諗我呢世都無機會（上樓）。」5月22日，她偕女兒和社工再返宏福苑，提及希望開業主大會。

當冼婆婆再見家園，傷心落淚，與親友相擁。（夏家朗攝）

不糾纏失去的 《增廣賢文》格言：錢財身外物

首次上樓當日，冼婆婆寫下清單交託女兒執拾，幸家中在新安裝的防火門保護下沒有損毀，女兒等人如尋寶般成功搜羅家中貴重物品，奈可時間及人力所限，今次未能帶走她的愛書。不過得悉單位完好無缺，冼婆婆反倒豁然開朗：「當（單位）係倉擺住先。」

雖然仍有大量家當留在家中，冼婆婆笑指幸自己不是「戀物狂」，舉出《增廣賢文》格言—— 錢財身外物，不要糾纏於失去的，否則難以走出陰霾。

既然事情已經發生咗，如你不斷糾纏喺嗰個點裹面，你會走唔出嚟（陰霾）。 冼善卿婆婆

冼婆婆家中藏書無數，古今中外的經典書籍皆是她的心頭好。得悉單位完好無缺，冼婆婆反倒豁然開朗：「當（單位）係倉擺住先。」（受訪者提供）

人留名、雁留聲 重拾「一生榮譽」襟章

比起書本，她最渴望取回的，是一個被她譽為「一生榮譽」的金色襟章，襟章寫有醫管局轄下的「護理深造學院」字樣。當再見「榮譽」，冼婆婆瞬間眉飛色舞，手舞足蹈。

想當年，冼婆婆在屯門醫院開班教授護士時，課堂負責人對她非常欣賞，因而贈送這枚襟章。冼婆婆十分珍惜，指襟章代表她學有所用，同時又得到專業人士認可，因此冼婆婆自豪指：「呢個係為我人格嘉勉嘅嘢。我覺得自己真係有啲叻。」她會在重要場合特意別上襟章，甚至曾在路上碰到區議員黃碧嬌，對方都忍不問她從何得來。

這是冼婆婆譽為「一生榮譽」的襟章，寫上「護理深造學院」字樣。當她再看見襟章時，眉開眼笑道：「係呀！係到呀！」（夏家朗攝）

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三屆法團委員和司庫 大維修前退位讓賢

冼婆婆退休後，有街坊得知她學識淵博、條理分明，遂推薦她加入法團，於是她成為三屆法團委員和司庫。任期內，收到政府發出的強制驗樓法定通知，她亦曾質疑黃碧嬌用錢不當，在大維修正式開始前，冼婆婆選擇退位讓賢：「因為我知道宏福苑住咗好多好犀利嘅人，我希望佢哋能夠出嚟幫手。」

可惜大維修的問題盤根錯節，無情大火將宏福苑消弭殆盡。冼婆婆深無奈：「我覺得宏福苑（大火）唔係偶然，係積累各種小錯，鑄成嘅大錯。」

宏福苑（大火）唔係偶然，係積累各種小錯，鑄成嘅大錯。 冼善卿婆婆

冼婆婆對宏福苑大火深感痛心：「其實做人唔好畀自己犯小錯。組織咗無數嘅小錯，終會爆一個大錯。宏福苑就係爆咗個大錯。」（夏家朗攝）

害人之心不可有 防人之心不可無

她氣憤說：「其實做人唔好畀自己犯小錯，組織咗無數嘅小錯，終會爆一個大錯。宏福苑就係爆咗個大錯。」她又質疑，為何發現事件不對勁仍然吞聲忍氣：「任由它萌芽、任由它生長、任由它成為遮蔭大樹。有咩結果？就係唔好嘅結果。呢啲係做人嘅責任咩？唔係吧。」

問及《增廣賢文》最喜歡的格言，冼婆婆就過去經歷，選了「害人之心不可有，防人之心不可無」，寄語待人應將心比心，知己知彼。

冼婆婆無法上樓，由女兒JUNE（左）代勞，想起被熏黑的家園她不禁掉淚。（楊凱力攝）

女兒JUNE拍下家中情況讓冼婆婆細看。（夏家朗攝）

鍾情宏福苑永不告別 讚居民高情操：宏福苑係值得驕傲！

雖然冼婆婆樂觀豁達，但災後陰影仍在，看見火光畫面，內心仍會「畀人chok一chok」。她慨嘆：「人生從呱呱落地到離開世界，會經歷很多意外傷痛，有輕有重，今次真係狠狠咁傷害咗。」

冼婆婆形容，住所窗外風光美如「一代大師」黃永玉的畫作，誓言不會與家園告別：「我會記住，呢度曾經係我呢生人嘅家園，我最喜歡嘅家園。」冼婆婆又指指腦袋：「我哋住喺佢嗰度幾十年，而家佢住我哋呢度。」

在她眼中，宏福苑臥虎藏龍，看着鄰里在災後面對鏡頭的情操與堅強，她由衷地說：「宏福苑係值得驕傲！」

人生從呱呱落地到離開世界，會經歷很多意外傷痛，有輕有重。 冼善卿婆婆

冼婆婆誠言不會與家園「告別」，她會將這份回憶永遠刻在腦海：「我哋住喺佢嗰度幾十年，而家佢住我哋呢度（腦袋）。」（夏家朗攝）

5月22日早上，冼婆婆在女兒和社工陪同下再回到宏福苑，續由女兒再上樓收拾。（黃學潤攝）

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