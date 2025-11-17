觀塘海濱花園、文化中心廣場等8處引市場營運　辦生日會、粉絲會

施政報告2025提出，康文署指定設施會引入市場營運模式，提供更多元增值活動，計劃開放香港文化中心、遮打花園、觀塘海濱花園等舉辦商業或私人活動等，亦計劃開放16個場地或設施，包括香港大會堂高座、香港太空館等，供商業廣告用途。康文署計劃委聘一間或多於一間營辦商，向其批出為期兩或三年的經營權，署方今（17日）邀請有興趣的機構就提供有關服務於下月16日前提交意向書。



康文署計劃開放八個場地或設施，包括觀塘海濱花園。（資料圖片/廖雁雄攝）

2025年《施政報告》提出，康文署指定設施會引入市場營運模式，提供更多元的增值活動。就此，康文署計劃開放八個場地或設施，供舉辦商業或私人活動等；另亦計劃開放16個場地或設施，供商業廣告用途。康文署表示，擬委聘專業營辦商，向其批出在這些場地或設施提供活動策劃和廣告服務的經營權，運用其市場和專業知識向合適的目標客戶作出推廣，為活動提供技術支援，以及提供客戶管理服務。

署方現邀請有興趣的機構就提供有關服務表達意向，提交意向書的文件載於康文署網站，有興趣的機構須於12月16日前提交意向書。

康文署擬開放文化中心等轄下場所辦粉絲簽名會等活動。（資料圖片/周令知攝）

根據康文網站附錄，擬議舉辦活動、節目或導賞團的選定場地為香港文化中心、遮打花園、中山紀念公園、啟德車站廣場、觀塘海濱花園、沙田公園、香港藝術館及油街實現，合共8個場所。至於其他康文署場地，可根據所委聘營辦商的意見或專業知識按個別情況予以考慮。

署方容許舉辦不同類型活動，包商業推廣活動、企業活動、「粉絲」見面會或簽名會或演唱會 、 小型音樂會、生日派對，以及在博物館場地為高端客群提供專屬的館長展覽導賞團。

康文署擬開放香港文化博物館在內的場所，供商業廣告用途。（資料圖片）

至於展示商業廣告的選定場地，則有共16個場所，包括香港大會堂高座、香港文化中心、香港太空館、香港電影資料館、東九文化中心、香港文化博物館等。至於康文署其他場地，署方指可根據所委聘營辦商的意見或專業知識按個別情況予以考慮。

康文署指，一般而言，有損政府正面形象的廣告或活動一概不獲允許。如認為有需要，康文署有權指令有關營辦商自費將之移除或取消。署方又指，擬展示的任何廣告的版面設計，必須在核准展示期首日前至少兩個星期送交康文署批核，廣告除了可設置在場地或設施的外牆、燈柱、表演場地或會堂牆身、觀眾席樓梯、座椅套、支柱及立柱、出入口旁的牆身外，亦可刊登於活動小冊子內。