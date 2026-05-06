狂蜜病｜婦食土耳其帶回港蜂蜜後視力模糊、險暈厥　需送院治理

衞生防護中心今日（6日）指，一名59歲婦人早前在土耳其購買蜂蜜回港，進食後感到胸部不適、頭暈、雙眼暫時性視力模糊及近乎暈厥，需送院治理。病人情況穩定，臨床診斷為懷疑狂蜜病中毒。



衞生防護中心指，一名59歲婦人臨床診斷為懷疑狂蜜病中毒。（資料圖片）

衞生防護中心指，該名59歲婦人在上周四（4月30日）進食蜂蜜約30分鐘後，感到胸部不適、頭暈、雙眼暫時性視力模糊及近乎暈厥，被送往博愛醫院急症室治理，需留院治療。病人情況穩定，臨床診斷為懷疑狂蜜病中毒，已於上周五（5月1日）出院。

剩餘的蜂蜜和病人的尿液樣本經化驗後，證實含梫木毒素。初步調查顯示，病人所進食的蜂蜜由她早前在土耳其購買並帶返香港。中心會繼續調查個案並會通知土耳其衞生當局。

中心指，狂蜜病中毒是由進食含梫木毒素的蜂蜜引起。梫木毒素是一種由杜鵑花科植物產生的神經毒素，可影響神經和肌肉。相關中毒徵狀包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐、肚瀉、頭暈、乏力、大量出汗、唾液過多和感覺異常。嚴重個案可能會出現低血壓、心律下跌或休克。

中心建議市民從可靠的來源或養蜂場購買蜂蜜；棄掉帶有苦味或澀味的蜂蜜，因為進食含梫木毒素的蜂蜜可能令喉嚨有燒灼感；特別注意在印度、尼泊爾和土耳其黑海地區出產的蜂蜜，因為這些地區的蜂蜜曾引致與梫木毒素相關的中毒個案。