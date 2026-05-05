懲教員涉捅穿囚友直腸　辯方指被告曾通報用棍篤一事　值日官否認

懲教員在西貢壁屋懲教所用地拖棍捅穿18歲囚友直腸案，3名案發時在場的囚友，及一名被指知情不報的一級懲教助理涉案受審。案發當日的值日官今(5日)以控方證人身份作供，他稱當日如常巡查，不覺曾有狀況發生，亦無同僚向他報告過事主曾遭受襲擊。惟辯方被控的一級懲教助理曾向證人報告稱：「阿翀話自己用棍篤過肥迪。」證人否認有其事。辯方繼而指證人之後有觀看影片，並曾刪改記錄，又指證人過往曾涉跑步造假事件，質疑證人為保護自己說謊，證人一概否認。



4名被告不認罪受審

受審的4名被告：郭紹輝（55歲，退休一級懲教助理），及3名案發時的囚友李梓睿（19歲，無業）、李宇軒（19歲，無業）及林承蔚（20歲，無業）。郭被控藉公職作出不當行為罪，指他於2023年12月26日與2024年1月17日之間，未舉報懲教署二級懲教助理譚力翀襲擊趙姓事主。另3人則涉於2023年12月26日，在壁屋懲教所B座1樓B3-A活動室外樓梯，意圖使趙姓事主受嚴重傷害。

被告郭紹輝(圖)的代表律師指郭曾向值日官報告有囚人被襲，但值日官否認其事。(陳蓉攝)

高級懲教主任朱英泰稱他當日巡查活動室時不覺有異樣，亦無人向他報告趙曾遇襲。（資料圖片/香港01記者攝）

朱稱當日值班如常巡查

時任壁屋懲教所高級懲教主任朱英泰供稱，被告郭紹輝為早前認罪被告譚力翀的直屬上司，又指還押人士不得在活動室玩爽身粉。案發當天他有值班，並每隔2小時巡查一次，他看到郭和譚在活動室，活動室的門無鎖上。郭站在門邊，譚則與囚犯說話，他未有深究便離開。

一切無礙不知趙曾被襲擊

朱稱當晚約9時半接到控制室來電，指有囚犯不適需送院，當時趙姓事主稱無法排泄，但放尿後情況好轉，他於是下班，期間沒有見過郭和譚，當天2人無向他交代事主情況，亦無印象見譚帶趙返倉，亦無聽到有職員稱聽到「有人嗌救命」，至晚上有人按鐘，才到事主的囚室查看，但不知道他曾被襲。

辯方指郭曾向上級報告

辯方盤問時指，郭曾向朱稱：「阿翀話自己用棍篤過肥迪。」朱否認其事。辯方續指，懲教之後展開調查，郭聲稱曾經向朱舉報，故朱亦要填寫供詞表格，朱否認。

辯方質疑朱曾刪改觀看記錄

辯方呈交當日的控制室記錄，指朱曾到控制室觀看實時記錄，指朱曾刪改記錄，由他原本觀看「B3A-C（案發活動室）」改為「B2A-C」，朱稱因記錄錯誤而通知職員修改。辯方質疑，朱知案發活動室的狀況後，觀看錄影片段，查看他巡查時的狀況，確保他沒有疏忽職守，朱稱不記得。

辯方指朱曾涉跑步造假事件

辯方續指，郭當日實有跟他交代事件，但朱決定隱瞞，朱否認。辯方又指，朱曾因本案被懲教署紀律調查，朱承認受查，但不確定是否因本案。辯方續指，在2019年，朱在塘福懲教所駐守時，因涉及「懲教跑步成績造假事件」，由署理總懲教主任降職為高級懲教主任，並轉到壁屋懲教所。朱確認曾收口頭警告，但強調該事件僅涉及文件上過失。辯方質疑朱「講大話」以保護自己，朱否認其事。

向趙施襲的懲教助理已認罪

本案另外兩名被告譚力翀（33歲，二級懲教助理），及何力桓（20歲，無業）早前已認罪，譚承認1項有意圖而造成身體受嚴重傷害罪，及串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，何則認一項蓄意傷人罪。

案件編號：DCCC1096/2024