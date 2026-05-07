消委會｜蛋白粉選購攻略　長期高蛋白飲食「腎超濾」　附營養餐單

【消委會／蛋白粉／健身／營養餐單】近年健身熱潮席捲全城，蛋白粉成為市民常見的營養補充品。消委會今日（7日）發表最新一期報告，指出氨基酸由蛋白質組成，當中9種是人體不能自行合成，需要透過日常飲食補充，而根據聯合國糧食及農業組織發表的DIAAS評分，杏仁及燕麥等植物性蛋白難消化吸收，評分普遍低於動物性蛋白，消費者可留意產品包裝上標示的蛋白質來源。



消委會又指，短期攝取較高蛋白質不會帶來健康問題，但長期高蛋白飲食可能導致腎臟「超濾」與腎小球內壓上升，增加腎損傷風險，提醒市民不應盲目追求高蛋白飲食，也不要視蛋白粉為唯一的蛋白質來源。



消委會指，蛋白粉可謂是「食物濃縮版」。（Getty Images）

消委會今日發表一篇《蛋白粉人人合適？坊間迷思逐一拆解》文章。文中介紹指，蛋白粉可謂是「食物濃縮版」，一般從奶及豆類等含豐富蛋白質的食物中，透過萃取、過濾、濃縮與乾燥等工序，將蛋白質分離出來，再製成較易保存的粉末。

市面上大部份蛋白粉的主要成分是乳清蛋白（whey protein）、豌豆蛋白、大豆蛋白等，其製作過程也是先從牛奶或豆類中萃取成分，經處理後再加入不同的添加劑，包括甜味劑、增稠劑、乳化劑、香料；另外部份產品會加入咖啡因、肌酸、β-丙氨酸等功能性成分。

氨基酸是蛋白質的基本組成單位，當中有9種屬於必需氨基酸，人體不能自行合成足夠數量，需要由日常飲食中攝取。（消委會圖片）

氨基酸由蛋白質組成 當中9種人體不能自行合成

人體會利用蛋白質建構和修復所有組織，而氨基酸是蛋白質的基本組成單位，當中有9種屬於必需氨基酸，由於人體不能自行合成足夠數量以滿足需要，因此必須透過日常飲食攝取，不過視乎年齡、活動量和健康狀況，蛋白質攝入份量也有不同。

．一般健康成年人（18歲至64歲）視乎體能活動量，每日每公斤體重約需0.8克至1克；



．兒童、青少年、孕婦及授乳婦女，比一般成年人需要更多蛋白質，以促進生長和發育；



．有運動習慣或想增肌的人士，每日每公斤體重需1.4克至2.0克；



．長者為預防肌少症，蛋白質需求通常較高，建議每日每公斤體重需攝取1.0克至1.2克，若配合適當運動，可更有效維持身體肌肉量。



消委會5月7日發表一篇《蛋白粉人人合適？坊間迷思逐一拆解》文章。（資料圖片／黃寶瑩攝）

植物性蛋白較消化吸收 評分普遍低於動物性蛋白

消費者或擔心蛋白粉能否有效被身體消化和吸收，根據聯合國糧食及農業組織發表的DIAAS評分，植物蛋白普遍較低分，比一般較動物性蛋白更難消化和吸收，但研究指出攝取「混合不同的植物蛋白」，可補足不同來源所缺乏的氨基酸。

消委會指，若消費者考慮以蛋白粉產品作為營養補充劑，應留意產品包裝上標示的蛋白質來源及其DIAAS評分，同時消費者不宜將蛋白粉作為唯一的蛋白質來源，應保持均衡飲食，從多元化的食物中攝取蛋白質，藉此獲得其他對身體有益的營養素。

而消委會提供的表格顯示，植物性蛋白的評分普遍低於動物性蛋白，當中動物性蛋白的乳清蛋白奪得125分，被評為「最優質的蛋白質之一」；而植物性蛋白的杏仁只得41分，為所有蛋白中最低分，評價為「堅果類普遍蛋白消化率較低」。

各蛋白DIAAS評分一覽，當中植物性蛋白普遍低於動物性蛋白。（消委會圖片）

長期高蛋白飲食或導致腎臟「超濾」與腎小球內壓上升

對於健康成年人而言，短期攝取較高蛋白質一般不會帶來健康問題，但對腎病患者、高風險族群如長期病患者，或長期極高蛋白飲食者，則有機會帶來健康風險。

長期高蛋白飲食可能導致腎臟「超濾」與腎小球內壓上升，增加腎損傷風險，對已有慢性腎病或腎功能受損者，高蛋白攝取可能影響腎臟健康，消費者如有腎臟或其他健康問題，應先向醫生或專業人士了解自身健康狀況，不應盲目追求高蛋白飲食。

消費會建議的營養清單。（消委會文件截圖）

消委會向消費者提供六點建議

．蛋白粉確實是補充蛋白質的便利選擇之一，但消費者不應視為唯一的蛋白質來源，應維持均衡飲食，從不同食物中攝取蛋白質，並配合適量運動，才能有效促進肌肉製造及維持整體身體機能。

．有健康問題的人士，特別是腎病患者，在增加蛋白質攝取前，應先諮詢醫生或專業人士的意見，了解自身的健康狀況，避免盲目追求高蛋白飲食而對身體造成負荷。

．對奉行素食的人士，日常飲食應盡量包括各種不同植物性蛋白的食物，讓不同食物互補不足，即某一食物缺乏的必需氨基酸可由另一食物補足。即使不吃肉，素食者亦能從飲食中攝取到所有的必需氨基酸。

消委會指，文中部份資料由香港營養師協會和香港高等教育科技學院助理教授蔡少薇提供。圖中女士為蔡少薇。（香港高等教育科技學院IG圖片）

．選擇蛋白粉時，應優先挑選成分簡單、以蛋白質為主要成分的產品，並注意其糖含量是否偏低、添加劑是否較少，以及有否附有清楚完整的營養標籤，以便了解其實際營養成分。

．若本身有乳糖不耐症，則可考慮選擇蛋白質來源，為乳清分離蛋白或植物性蛋白的產品，如大豆蛋白或豌豆蛋白，以減少腸胃不適的情況。

．不少長者面對肌肉流失問題，每日從均衡飲食適量攝入蛋白質並配合阻力訓練，可有助預防或減緩肌少症。但須留意若缺乏運動，單純增加蛋白質的攝入量，對肌肉維持的效果其實非常有限。