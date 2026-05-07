「金融界拳王」李振邦購勞斯萊斯騙80萬　稱病求免獄被拒　囚2年

師承葉問之子葉准，有「金融界拳王」之稱的李振邦，被指任上市公司主席時，幫公司買勞斯萊斯時涉報大首次登記稅金額，並把多出的80萬元存妻子戶口，早前被裁定欺詐罪成，案件今（7日）判刑，辯方求情指李因打拳傷患，患有喉痙攣，有突發性風險，嚴重可致命，求法庭不要判他入獄。惟暫委法官黃士翔稱，不見得被告服刑會增加其致命風險，並相信懲教署會照顧其醫療需要，判被告入獄2年，及下令他須賠償公司82萬。



被告李振邦（42歲，PF Group Holdings Limited前執行董事兼主席），經審訊被裁定1項欺詐罪成，指他於2021年2月19日至3月3日期間，向PF Group虛稱需付238萬元清繳一輛汽車的首次登記稅，導致李從中獲得利益，或導致PF Group蒙受不利。

被告李振邦在西九龍法院(暫代區域法院)判囚2年。（資料圖片 / 梁碧玲攝）

法官判刑時透露，被告李振邦師承葉問兒子葉准，並曾有「南拳王」之稱。（《葉問4》電影劇照）

辯方押後取報告指被告病發或致命

案件原定上月判刑，辯方指被告可能因喉痙攣死於監獄，要求參考醫生報告而押後。資深大律師謝華淵今呈上多份醫療報告，指李患有喉痙攣及幽閉恐懼症，醫生診斷其喉痙攣是突發性，有機會受氣味、口乾、食物和空氣污染等因素刺激病發，復發頻率頗頻密，李接受診斷時已復發過2次。一旦病發，李會呼吸困難，甚至窒息，可能會暈倒，並指最嚴重情況足以致命。

律師力陳被告病發風險高求勿判監

謝續指，此病發作時可以靠吞冰塊、飲溫水和下顎推舉法等方式急救，嚴重者需要做手術，力陳李病發風險高，監獄沒有相關配套，望法庭勿判監。

官稱沒資料顯示囚禁復發風險增

黃官指，沒資料顯示囚禁的風險較高，相信懲教會安排合適醫療協助。謝強調，李若在倉房復發，其囚友沒責任通報，又稱：「如果復發無人察覺到失救，對監獄嚟講都唔係好。」重申沒資料顯示懲教有能力處理李的罕見病，又稱：「呢個真係一個冒險嘅決定嚟，有風險。」

謝另提出索取社會服務令報告，讓法庭了解感化官看法再判刑。黃官反駁，醫療報告建議李休息停工。謝就稱相信感化官不會讓李去做挑泥等粗活，強調被告在監獄難獲即時和合適協助。

被告自小習武師承葉問之子

黃官判刑時引述被告背景，指他從小醉心習武，師承葉問之子葉准，有「南拳王」之稱，開辦過功夫學院。被告在2017年獲得被譽為「武術界奧運會」的世界傳統武術錦標賽的南拳金牌，其後光榮退役，為眾多明星名人設計課程，涉足不同行業。

明知金額不當仍把餘款存妻戶口

黃官指本案涉及違反誠信，被告負責開支票，知道實際牌費後卻未有糾正，反正把餘款存入其妻戶口，無論被告是有預謀還是單純保留多出的金錢，同樣嚴重。

官指被告在監與否都面對同樣風險

黃官稱，留意喉痙攣可致命，惟被告在監獄裏外都會面對同樣的風險，不見得獄中風險較高。所有懲教院均有醫護當值，對患病囚犯有特別安排，相信被告會得到足夠醫療保障，懲教署亦有能力作相應安排。考慮到被告的犯案手法和涉案金額，判監2年半，顧及被告屢獲獎和身體狀況，額外減刑半年，最後判入獄2年。

案件編號：DCCC 630/2023