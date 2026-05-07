尖沙咀酒吧命案　另6人囚10年至10年4月　官稱後悔也無法起死回生

尖沙咀柯士甸道一間酒吧疫情期間有黑幫社團打鬥，「14K」的「睇場」人數不及「和勝和」的顧客，致3人受傷並，另有一名「睇場」更被人玻璃樽掟中頭後再被襲擊致死。6名男子早前承認誤殺和有意圖傷人等罪，今（7日）在高等法院判刑。法官陳慶偉指，本案接近謀殺，各被告伙同犯案。即使他們感到後悔，都不能令事主起死回生。其中一名被告、即酒吧其中一名老闆謝展聰，「吹雞」召集他人到場，屬案中主腦，判囚10年4個月，另5人則各囚10年。



昨有一被告判囚11年4月

今日判刑的6名被告：楊鎮邦（46歲）、謝展聰（35歲）、楊焯熙（29歲）、蔡旻龍（27歲）、黃朗祺（32歲）和許有謙（39歲），承認誤殺及傷人等4罪。除謝被囚10年4月外，其餘5人判囚10年。另有一名被告陳政希，因襲擊的情度較嚴重，昨被判囚11年4月。

本案尚有一名被告王永滐（27歲），同樣經審訊後被裁定誤殺等罪成，他將於5月22日判刑。

6名被告今在高等法院被判囚10年及10年4月。(黃浩謙攝)

男子麥志健被送院時已告不治。(資料圖片)

涉事的樓上酒吧位於尖沙咀柯士甸道。(資料圖片)

涉事的樓上酒吧位於尖沙咀柯士甸道。(資料圖片)

現在後悔也無法令事主起死回生

法官判刑時指，各被告現知道參與本案，是他們一生中做過最愚蠢的事，但即使他們感到後悔，都不能令事主起死回生。法官又指，本案的誤殺接近謀殺，案發時多名「和勝和」成員襲擊事主，他們只使用了酒樽、酒壺等，沒有常見的武器，謝展聰是案中主腦，他曾「吹雞」召集多人到場，刑責更重，其餘5人在不同階段參與襲擊，各人所涉暴力程度不同，但刑責相同，他們均有預謀犯案，其中一名受傷的「睇場」，至今仍受眼部傷勢影響。

事主是酒吧的睇場

所有被告涉及的控罪，指他們於2020年10月6日誤殺麥志健，和襲擊溫少龍、蔡亮和馮飈南。案情指，涉案酒吧的其中一個老闆為謝展聰(花名「聰頭」)，屬黑社會「和勝和」成員。酒吧有多名「睇場」，包括本案事主麥志健(36歲，下稱：麥)，和另3名傷者溫少龍、蔡亮和馮飈南，他們則屬另一黑社會幫派「14K」的成員。

睇場曾嘗試分開爭執的人

於2020年10月5日晚上，多名「和勝和」成員包括謝展聰、陳政希、王永滐、楊焯熙、蔡旻龍和一名叫「嘉星」的男子，在酒吧的其中一間房間飲酒。而多名「14K」的成員，包括一名叫「魚旦」的男子，亦到該酒吧飲酒。凌晨時分，在場飲酒的「和勝和」和「14K」成員爭執，「睇場」嘗試分開兩伙人，但兩伙人隨後發生打鬥，謝展聰則「吹雞」召喚更多「和勝和」的成員到場，楊鎮邦、黃朗祺和許有謙因此到達酒吧。

麥倒地後繼續遭人襲撃

多名「睇場」寡不敵眾，被「和勝和」的成員拳打腳踢，又遭人掟酒樽、酒杯和酒壺等。其中「嘉星」以玻璃樽掟中麥的額頭，麥因此倒地，陳政希及王永滐向已倒地的麥繼續施襲。麥被襲後躺在血泊中，救護員到場時，麥已沒有呼吸和脈搏，他隨即被送院，扺達醫院前已宣告不治。此外，同案三名「睇場」溫少龍、蔡亮和馮飈南亦受傷。

案件編號：HCCC39、40/2024