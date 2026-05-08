ICU前總監否認把關不足　至少8次歸因制度　大火「特別顯現」問題

宏福苑大火獨立委員會連日來揭示ICU失職，包括審查文件時不覺得「生口」有問題。時任房屋局獨立審查組總監劉輔國今日（8日）作供時，否認把關不足，並至少8次歸因當時「機制」和「制度」問題，才會察覺不到施工問題、要靠承建商自律。他指，制度問題本身因大火才「特別顯現」出來，如當時見到或預視有大問題，會做適當措施跟進。



時任房屋局獨立審查組（ICU）總監劉輔國（中/白色頭髮）5月8日出席宏福苑大火獨立委員會聽證會作供。（黃偉民攝）

聽證會至今已有三名ICU人員作供，揭示宏福苑大維修期間部門多項流弊，包括ICU審查文件時見到後樓窗改為「生口」，卻不覺得有問題，以為是因窗戶破損才臨時安裝木板保護；沒有妥善監督棚網是否阻燃，更在到場測試前一日通知鴻毅，令承建商魚目混珠（見另稿）等等。

大火前靠RI承建商自律 8次提「機制」問題

時任ICU總監劉輔國作供時，至少8次談及是當時「機制」問題。他同意ICU有「主體責任」監察施工工序和工程物料，又知道不是每個承建商都奉公守法。不過，大火前的機制依賴RI和承建商自律，如有他們懷疑，應與通知有關部門。

（左起）獨立委員會代表大律師李澍桓、獨立委員會代表大律師俞匡庭。（黃偉民攝）

獨委會大狀俞匡庭：死咗168人後梗係要檢討

獨立委員會代表大律師俞匡庭質疑，ICU審查機制下，從未在施工期間主動巡查，所以無法察覺承建商有否違反《建築物（建造）規例》16條，問及「有RI係壞份子，所以當時機制係由佢？有無一刻諗過工程施工期間有違例？」劉回應稱，當時機制下無法「偵測」，又指有方法跟進，方法是「主要」靠居民投訴和承建商自律。

俞匡庭續質疑，ICU不是「主要」靠投訴，是「淨係」靠投訴，ICU才會巡查；劉同意，並說大火後已改善、加強巡查。俞匡庭回應：「死咗168人後梗係要檢討啦。」劉沉默不語。

時任ICU總監：制度問題因大火才「特別顯現」

雖然未有居民就生口的消防隱患作出投訴，但作為專業的ICU人員都不覺得「生口」有問題。俞匡庭指出，市民靠ICU人員的專業，惟曾經巡查的ICU人員卻沒入過後樓梯，看不到生口；承建商明知違規，當然都不會投訴自己，這是「常理」，他質問「ICU交俾市民、承建商自己監管自己，唔係好合理？」劉承認當時制度有盲點。

就ICU沒有發現宏福苑後樓梯生口問題，劉承靠承建商自律或投訴的原有機制有盲點。圖示宏福苑後樓梯生口。（宏福苑居民提供）

被問及作為總監，其職責是監管居屋、檢討獨立審查機制，他在制度上責無旁貸？劉表示「唔係好同意」，因制度問題本身是因大火才特別顯現出來，當時人員按制度工作，卻沒察覺到制度漏洞，如當時見到或預視有大問題，會做適當措施跟進。

ICU處理投訴無書面紀錄：好多簡單問題係Yes Or No

會上亦披露ICU處理投訴時沒書面紀錄。ICU高級屋宇保養測量師古小平曾稱，就發泡膠封窗投訴向前高級屋宇測量師（屋宇管制）謝錦明查詢，惟謝說不記得。劉輔國回應事件稱，辦公室沒有指引提及甚麼情況下要做紀錄，如涉圖則或計算便要紀錄，但「好多簡單問題係Yes Or No，係時常發生」，則不會紀錄。

大火前工程期間不巡查 現改為每四個月巡一次

獨立委員會委員歐陽伯權指出，ICU人員作供時多次提及「制度」，都是「制度、制度、制度」，形容操作機械化，問及將來ICU部份工作可否用人工智能取替。

劉輔國表示，針對如宏福苑的大維修工程，ICU將會每四個月巡查一次，「唔係求其下面行個圈」，亦會透過電腦系統識別高風險工序，包括高空工作等，會隨機抽取不同位置作檢查。所有涉安全和高風險的投訴都要有齊全紀錄； 巡查時亦要填寫表格〝ICU亦會與消防處、屋宇處等部門加強溝通。他指，人手可以應付到工作量，「會盡量去做」。

／俞匡庭盤問劉輔國（節錄）／



俞匡庭：你當時有無一刻諗過，工程施工期間有無違反16條？



劉輔國：我哋除咗靠專業人士，如有問題，都會採取適當跟進



俞匡庭： 啫係有諗定無諗？



劉輔國：有諗，有方法跟進



俞匡庭： 方法係靠居民投訴同自律？



劉輔國：當時主要係



俞匡庭： 唔係主要，係「淨係」靠自律？



劉輔國：係。火災後做咗好多檢討，有一系列改善措施，包括加強巡查



俞匡庭：死咗168人後梗係要檢討啦，而家探討之前點解係咁



（劉輔國沉默、公眾席竊笑）



俞匡庭：靠市民監管就足夠？



劉輔國：當時機制覺得係

