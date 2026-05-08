宏福苑｜7災廈5.21起再開放執拾　可逗留單位3小時、不限上落次數

宏福苑七座受災樓宇早前分階段開放予居民上樓執拾，本周一（4日）結束。政務司副司長辦公室今（8日）公布，居民可於5月21日至29日再分批上樓執拾。當局指，開放安排與上次的做法大致相若，每個單位可讓四名居民一同上樓，居民可於單位內逗留三小時及不限上落次數。



5月4日，宏福苑宏泰閣和宏盛閣的居民及親友上樓執拾。（資料圖片／湯致遠攝）

政務司副司長辦公室表示，七幢樓宇會分批開放，每日開放兩至三幢，每幢以梅花間竹的方式開放10個樓層，由低層做起。首輪宏仁閣、宏新閣、宏泰閣會在5月21日至23日首先開放，之後三日會開放宏建閣、宏昌閣，5月26至29日則會開放宏道閣、宏盛閣。

其餘開放安排與上次的做法大致相若。上午的開放時段為9時至下午1時，下午時段為2時30分至6時30分。每個單位可讓四名居民一同上樓，居民可於單位內逗留三小時，不限上落次數。

政府又指，「一戶一社工」會通知住戶上樓的時段及注意事項，協助住戶預先登記上樓人士的資料。上樓當天，每戶已預先登記上樓的人士，可直接到廣福社區會堂辦理登記和領取防護裝備及上樓物資，隨後上樓執拾。

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