宏福苑｜屋宇署網頁列明突擊巡　ICU稱手冊無　委員會：依書直說

房屋局獨立審查組（ICU）在巡查時會提早通知，被指「通風報信」，令承建商可訂阻燃棚網避巡查。時任房屋局獨立審查組總監劉輔國今日（8日）出席宏福苑獨立委員會聽證會時指，知道有部門會預先通知，「因要確保入到屋」，但不知下屬每次巡查都有提早通知。



ICU大火前不知屋宇署曾更新實地巡查守則，其下屬曾稱「知會落去查」，惟屋宇署2019年的網頁寫明有突擊巡查。劉輔國重申手冊及守則沒寫明，也沒見到屋宇署網頁，委員會指「你不只依書直說，只跟部份文件。」 ，指劉作為總監「可睇緊少少」。



時任房屋局獨立審查組（ICU）總監劉輔國（中/白色頭髮）5月8日出席宏福苑大火獨立委員會聽證會作供。（湯致遠攝）

棚網魚目混珠 時任總監不知每次「通水」

大火前一個月，ICU曾到宏福苑巡查，但巡查前早一日ICU職員曾約時間，並預告將會查棚網。ICU高級屋宇保養測量師古小平早前稱曾十次巡查宏福苑，八次會事先通知（見另稿）。

時任ICU總監劉輔國稱，知道有部門會預先通知，舉例稱屋宇署做強制驗樓，都會預先通知業主，但不會通知承建商 ，稱他們「為了入到屋或睇到嘢」。不過，劉輔國稱，他不太清楚宏福苑的情況，不知下屬收到投訴，會在巡查預先通知。

委員會大狀：作為總監可睇緊少少？

ICU進行文件審查時，見到後樓梯開「生口」也沒為意，高級屋宇保養測量師容兆倫周四（7日）以為窗戶爛才用木板封。被問到作為ICU總監，是否可「睇緊少少」？劉輔國稱：「事後睇翻，可以。」他同意，如有心審核文件，就不會忽視明顯火警危險。

（左起）獨立委員會代表大律師李澍桓、獨立委員會代表大律師俞匡庭。（黃偉民攝）

委員會代表、大律師俞匡庭指出，ICU如此工作，難怪會有市民問，為何屋宇署會將工作授權給ICU，其實ICU是否有用。劉回應，一直盡力依照屋宇署標準進行監管。

認沒跟屋宇署交代ICU怎巡查 總監：溝通問題是雙方面

屋宇署早於2023年修訂《工地監察組手冊》，會在被隨機抽中做審查、同時已提交監工計劃書的一級小型工程中，抽取當中20%進行實地安全巡查；而每月有數宗工程有監工計劃書，可達到審查標準。

被問到在2023年至2025年間，ICU沒跟從屋宇署做法，形容ICU與屋宇署脫節，劉輔國同意「有個落差」。 俞匡庭再指出，屋宇署的地盤監察組與ICU的地盤監察小組應為相對應，但屋宇署不只在工程前才監察。劉再重申，一直以來都跟從屋宇署內部審查節列明的情況去做實地巡查。

俞匡庭指出，確保做法一致責任在劉輔國身上，「你係做總監」，提到如果他有主動溝通，向屋宇署交代做法，「人哋咪有機會糾正你？」劉則稱，溝通問題是雙方面，「我哋唔會逃避責任」，大火後已即時聯絡屋宇署，加強溝通。

劉又指出，從屋宇署借調到ICU的顧問要擔當審查角色，顧問會就每個個案給予意見，同時也會向ICU提供屋宇署最新的指引、手冊等資訊。他表示，不知為何借調至ICU的顧問未有告知，屋宇署早在2023年就更新了20%實地巡查標準。

時任房屋局獨立審查組（ICU）總監劉輔國（中/白色頭髮）指大火後已汲取教訓，覺得ICU「可做多啲」。（黃偉民攝）

屋宇署網站證2019年已會突擊檢查 總監：手冊無寫

聽證會引用屋宇署2019年網站列出「地盤監察組」網站，早在2019年，已有視察地盤及進行突擊檢查的做法。被問到為何ICU地盤監察小組，沒有跟隨網站都有的做法，為何市民都知、但ICU不知屋宇署可突擊檢查？

劉稱，ICU地盤監察小組，只監察新建樓宇、拆卸改動；當時沒看過屋宇署網站，重申屋宇署作業手冊沒有列出，至大火後方知：「我哋當時見唔到，所以無做到」俞直指：「你唔單只依書直說，仲跟某啲文件。」劉續指，「當時跟指引」

俞再說：「所以意思是屋宇署寫得不夠清楚？網站寫完你又不睇？ICU是責無旁貸？」劉同意，稱不是想賴其他部門，ICU有積極查找可檢討的地方，例如去年12月知屋宇署2023年已更新做法，今年一月就跟從。

主席：ICU盲從屋宇署 缺獨立思考

獨立委員會主席陸啟康聽畢，指ICU想確保標準與屋宇署一致，但ICU盲從屋宇署，不去獨立思考，工作文化會否太依賴屋宇署？劉稱，大火後已汲取教訓，覺得「可做多啲」。