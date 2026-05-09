今日新聞8分鐘｜抗癌七旬保安車禍亡 妻失支柱｜深水埗男激戰父子

旺角平治雨夜撞欄 車尾掃中城巴致車長受傷

旺角發生車禍。本周五（8日）晚上約11時正值下雨，一輛平治私家車沿太子道西左三線西行，駛至一個油站對開時，平治懷疑失控「自炒」，撞向一個路牌，以及分隔太子道西和通往荔枝角道的太子道西行車天橋的鐵欄，車尾懷疑繼而撞向後方左二線一輛路線104的城巴，車長受輕傷，通知公司和報警。

深水埗黑衣男激戰父子打到金鏈跌落 3人齊被捕

網上流傳一條影片，顯示深水埗桂林街133至135號一間便利店對開發生打鬥案，一名非華裔男子身穿黑衣黑褲黑拖鞋和戴黑帽，和一名赤裸上身及赤腳的男子打架，黑衣男身材高大，打到一隻拖鞋飛脫，即使半裸男用上衣當作武器，都不敵對方。

另一名淺灰色上衣的男子加入戰團，和半裸男聯手打向黑衣男，灰衣男一度扯住黑衣男衣領，其他人見狀上前勸阻雙方，其間有人金鏈跌落，由其他人拾起，交還給半裸男，場面極度混亂，雙方事後繼續對峙，半裸男指罵黑衣男，黑衣男衣領明顯被扯鬆，事件引來多名途人圍觀。

葵涌車禍｜七旬保安捱過癌症拒退休 妻失支柱：𠵱家頭赤緊

葵涌石蔭藍田街昨日（8日）發生奪命意外。73歲李姓保安員，遭一輛倒駛的密斗貨車撞斃。死者一直為家庭操勞，捱過鼻咽癌化療，退休後再做保安謀生計，是妻子眼中的好丈夫、同事的好拍檔，如今猝然離世，家人既傷心又徬徨。患乳癌要覆診的李太頓失依靠，憂道：「𠵱家都頭赤緊。」

峨眉山藏酋猴遭猛推險墮崖 男遊客被列黑名單3年禁入景區

四川峨眉山風景區是藏酋猴（藏獼猴）的聚居地，因曾發生多宗猴子傷人事件，景區屢次提醒遊客切勿與猴子近距離接觸，嚴禁以追趕、踢打等刺激或攻擊猴子。一名男遊客日前在峨眉山突然猛推坐在懸崖圍欄上進食的猴子險致其墮崖，其嬉笑惡作劇引發公眾強烈反感。

元朗天后誕｜逾30花炮舞獅隊出巡 街坊專程帶子女撐傳統文化

【天后誕/天后誕2026/元朗天后誕2026】今日（9日）是農曆三月廿三日天后誕，元朗十八鄉及屏山鄉在區內舉行「天后寶誕巡遊」，有30多隊花炮隊及表演隊伍，由元朗市中心巡遊至大樹下天后古廟。元朗市中心早上已人頭湧湧，吸引大批市民和遊客在路邊兩旁駐足觀看，當中多數為當區居民，有居民帶同子女參與活動，特意讓小朋友觀看元朗傳統活動，又認為天后誕是香港本土文化，當局應多加推廣。

美國首批UFO機密檔案曝光 機師稱睹「發光線狀物體」

美媒5月8日報道，美國國防部已開始發布有關不明飛行物（UFO）的文件，並表示公眾可對這些「不明航空現象（UAP）」自行得出結論。首批文件一共有162份資料，包括此前的國務院電文、聯邦調查局（FBI）檔案以及太空總署（NASA）的載人航天飛行記錄文字稿。

英國地方選舉｜改革黨斬獲1400議席 工黨慘敗失威爾斯議會控制權

英國5月7日舉行地方選舉。開票結果顯示，改革黨（Reform Party）在英格蘭贏得超過1400個議席，奪取14個地方議會的控制權；反觀執政工黨則失去接近1400個議席，喪失35個地方議會的控制權。工黨更在威爾斯自治議會選舉中慘敗，96個議席中僅獲得9席；這是自1999年威爾斯成立地方自治議會以來，工黨首次失去執政權。威爾斯民族黨（Plaid Cymru）贏得最多議席成為議會最大黨。