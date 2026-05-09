第十八屆香港盃外交知識競賽今辦頒獎典禮　馬會續任特別贊助單位

第十八屆香港盃外交知識競賽總決賽及頒獎典禮今日（9日）舉行，香港賽馬會（馬會）主席廖長江今日（5月9日）出席，頒發獎項予優勝學校，副主席黃嘉純擔任總決賽評委。馬會自2009年起支持香港盃外交知識競賽，資助優勝學生參與內地參訪團。今年，馬會繼續擔任競賽的特別贊助單位。



馬會是第十八屆香港盃外交知識競賽的特別贊助單位。今年的競賽獲全港295間中小學、超過八萬八千名學生熱烈參與，參與人數創歷年新高。（香港賽馬會提供）

香港賽馬會主席廖長江（第三排，右四）今日（9日）出席第十八屆香港盃外交知識競賽總決賽及頒獎典禮，頒發獎項予優勝學校。（香港賽馬會提供）

香港盃外交知識競賽由中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署、香港特别行政區政府教育局，以及香港明天更好基金聯合主辦。馬會自2009年起支持香港盃外交知識競賽，資助優勝學生參與內地參訪團。今年，馬會繼續擔任競賽的特別贊助單位。

香港賽馬會主席廖長江（左七）與中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署副特派員花有（左六）及中國人民解放軍駐香港部隊副司令員譚志偉（左五）頒發「中學組銅獎」予第十八屆香港盃外交知識競賽得獎學校。（香港賽馬會提供）

馬會副主席黃嘉純（左）是第十八屆香港盃外交知識競賽總決賽的評委之一。（香港賽馬會提供）

馬會表示，一直致力培育本地學生對國際事務的興趣、對國家的歸屬感和國民身份認同。今年一月，馬會與外交部駐港公署簽署為期三年的合作協議，進一步加強對香港盃外交知識競賽的支持，並將合作延伸至「香港大學生外交夏令營」，資助香港大學生前往內地及「一帶一路」沿線國家進行研習交流，拓寬國際視野。