宏福苑｜管理人合安5.12、5.20辦網上簡介會 交代法團財政狀況等
撰文：林遠航
出版：更新：
宏福苑火災，有業主早前聯署要求管理人合安召開業主大會，解答屋苑保險賠償、大維修剩餘款項等問題。合安今日（6日）宣佈，將於5月12日及5月20日分別舉行網上業主簡介會，交代法團的財政狀況、維修基金及工程權責報告等，亦會報告未受大火波及的宏志閣現況評估、修葺範圍及建議。
合安又指，簡介會旨在向業主解說現況及回應提問，不設投票程序。每場簡介會的名額先到先得，即時已開放網上登記。
合安透過網站公布將於5月12日及5月20日分別舉行業主簡介會，為方便身處不同地區的業主參與，簡介會以網上直播形式進行。兩場簡介會的內容相同，會上將有合安工作簡報，亦會交代法團的財政狀況、維修基金及工程權責報告。同時，合安會公布大維修基金、承建商履約保證金、各項按金的退款安排，以及宏志閣現況評估、修葺範圍及建議。
合安又指，簡介會旨在向業主解說現況、回應提問，不設投票程序。如有任何事項日後需要予以表決，合安將按《建築物管理條例》的規定，安排召開業主大會進行投票。每場簡介會的名額先到先得，即時已開放網上登記。
為保障出席人士私隱，參加者不得於簡介會錄影、錄音及拍攝。任何人士未經主辦方同意，不得擅自以任何方式抄襲、更改、複印、出版、上載、傳送及發放簡介會的資訊。
宏福苑｜12.45%業主聯署要求開特別業主大會 促政府公開勘查報告宏福苑上樓｜居民促管理公司召開業主大會 冀有清晰資訊決定路向宏福苑｜合安覆聯署發起人暫不安排開業主大會：資料未符法定要求宏福苑｜麥美娟︰前管理公司文件欠妥 合安接收80多萬份需時核對宏福苑｜合安5月上旬辦業戶簡介會 不與返單位執拾或聽證會撞期宏福苑｜麥美娟：合安正審視80萬份文件 簡介會避聽證會及上樓日