宏福苑｜管理人合安5.12、5.20辦網上簡介會　交代法團財政狀況等

宏福苑火災，有業主早前聯署要求管理人合安召開業主大會，解答屋苑保險賠償、大維修剩餘款項等問題。合安今日（6日）宣佈，將於5月12日及5月20日分別舉行網上業主簡介會，交代法團的財政狀況、維修基金及工程權責報告等，亦會報告未受大火波及的宏志閣現況評估、修葺範圍及建議。



合安又指，簡介會旨在向業主解說現況及回應提問，不設投票程序。每場簡介會的名額先到先得，即時已開放網上登記。



宏福苑火災，有業主早前聯署要求合安召開業主大會，解答屋苑保險賠償、大維修剩餘款項等問題。（廖雁雄攝）

合安透過網站公布將於5月12日及5月20日分別舉行業主簡介會，為方便身處不同地區的業主參與，簡介會以網上直播形式進行。兩場簡介會的內容相同，會上將有合安工作簡報，亦會交代法團的財政狀況、維修基金及工程權責報告。同時，合安會公布大維修基金、承建商履約保證金、各項按金的退款安排，以及宏志閣現況評估、修葺範圍及建議。

合安又指，簡介會旨在向業主解說現況、回應提問，不設投票程序。如有任何事項日後需要予以表決，合安將按《建築物管理條例》的規定，安排召開業主大會進行投票。每場簡介會的名額先到先得，即時已開放網上登記。

為保障出席人士私隱，參加者不得於簡介會錄影、錄音及拍攝。任何人士未經主辦方同意，不得擅自以任何方式抄襲、更改、複印、出版、上載、傳送及發放簡介會的資訊。