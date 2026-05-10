貿發局60年｜馬時亨往英國邀前主席鄧蓮如參與　發表經貿前景看法

貿易發展局今年60周年，去年6月接任主席的馬時亨在今年傳媒春茗時預告，會有大搞作慶祝成立一甲子，重頭戲是「未來60論壇」，將有五位前主席參與。



馬時亨早前親自飛往英國一趟，為的是邀請久未露面、在1983年至1991年任貿發局主席的行政及立法兩局首席非官守議員鄧蓮如女男爵參加，現年86歲的她屆時會以視頻形式出席論壇，展望香港未來60年經貿前景。



貿易發展局主席馬時亨（左上）早前親到英國，登門造訪鄧蓮如（右上）與唐明治（左下）夫婦，馬太（右下）也有同行，促成鄧蓮如參與「未來60論壇」。（貿易發展局提供圖片）

貿易發展局60周年主要活動之一，是6月16日在會展中心大會堂舉行的「未來60論壇」，由現任主席馬時亨主持，講者包括5位前任主席，以出任年份排列，依次為鄧蓮如、馮國經、吳光正、蘇澤光和羅康瑞，他們各人都是工商界重量級人物，貿發局形容如此陣容，可算空前。

財政司司長陳茂波（左一）倫敦時間2024年9月26日在倫敦出席由香港貿易發展局舉辦的「香港晚宴」，與回歸前的行會召集人鄧蓮如（右二）、前律政司唐明治（右一）交流（政府新聞處）

陳茂波（左二）2023年9月展開英國訪問，出席貿發局晚宴，相中可見（右二）行政局前首席議員鄧蓮如也有出席。（政府新聞處）

其中鄧蓮如近年長居英國，甚少在香港公開活動亮相。她在1997年回歸前曾擔任多項公職，於1988年至1995年一直是行政局首席非官守議員，並於1983年至1991年任貿易發展局主席。貿發局表示，她今次以視頻形式出席論壇，展望香港未來60年經貿前景，將受到關注。

鄧蓮如自1970年代末至1990年代初活躍於香港政壇，先後任行政及立法兩局首席非官守議員。在任內，鄧蓮如參與香港前途及代議政制發展等重大問題，除了訪問過已故中國領導人鄧小平外，亦多次前往英國討論香港前途問題。她在1990年獲冊封為女男爵，成為第一位取得英國終身貴族身份的華人。

1986年，英女皇﹙中﹚訪港，她在皇夫﹙左﹚及鄧蓮如﹙右﹚等人的見證下，主持香港會議展覽中心一期的奠基典禮。﹙網上圖片﹚

鄧蓮如（左）及鍾士元（右）曾就香港前途問題與中英兩國政府進行交流。《香港回歸歷程：鍾士元回憶錄》(2001)

貿發局表示，「最著緊」促成今次論壇的馬時亨由構思到籌備都親力親為。他早前與馬太親到英國登門造訪鄧蓮如，邀請她親自出席今次的盛事。貿發局引述她表示，本身也很想回港出席，因為60周年實在難得，但因要照顧丈夫、前律政司唐明治，未能分身回港，只好以視頻形式見證今次盛會，未能到場參與討論。

貿發局表示，其他幾位前任貿發局主席包括馮國經、吳光正、蘇澤光和羅康瑞亦全是馬時亨「親自拍膞頭」邀請，「他們都是商界知名猛人，亦全是大紫荆勳賢，近年亦很少發表高見」，他們將在論壇就香港經貿發展方向提出意見。