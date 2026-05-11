母親節慶祝變即興　黃家和料酒樓生意少$0.5億　特色小店異軍突起

周日（10日）的母親節，有酒樓表示晚市生意未如理想。香港餐飲聯業協會會長黃家和今日（11日）表示，今年母親節中式酒樓市道整體表現較往年稍遜，以往高峰期營業額有4億元，今年約為3.5億港元。黃家和歸因於市民轉向選擇酒店自助餐或特色小店，而人北上潮亦令本地業界承受不少壓力。



倫敦大酒樓母親節當日中午座無虛席，不少市民要排隊輪候。（資料圖片/賴卓盈攝）

母親節中式酒樓訂座僅7-8成

黃家和在港台節目《千禧年代》表示，今年母親節中式酒樓訂位情況並不理想，僅達7至 8成。他認為反映市民不再急於提早訂座，更多人傾向「即興」尋找地方過節，而且市民選擇多，加上飲食模式改變，未必首選中式餐飲，多轉為選擇酒店自助餐或特色小店。

亦有地理位置好、懂推優惠酒樓可「翻枱」

「以往中式最旺，今年真係差咗啲。」黃家和指大多酒樓在母親節當日沒有滿座，但亦有一些地理位置好、有熟客並推出不同優惠及宣傳的酒樓可滿座，甚至「做多一輪生意」。至於今年較少酒樓推出母親節套餐，他認為此舉無疑有幫助。他又指市民現時「唔需要一定揀選你」，加上行内外競爭，「同你一齊去搶呢塊餅」。

餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片/廖雁雄攝）

此外，他又指大多市民慶祝活動不再局限於正日，不少市民早在五一假期期間已提前慶祝，因此母親節前的周六，生意表現亦屬不錯。黃家和又提到，近年尤其是通關後，港人流行在假期及節日北上大灣區消費，對本地餐飲業造成明顯影響，令本地業界承受不少壓力。

黃家和又指，以往業界常被詬病需「限時限刻」入座用餐，令食客反感，指業界需改善服務水平以留住顧客。他續說今年母親節，中式酒樓價格如去年相若，或只有輕微加幅，「加價得太多，顧客都會睇住個荷包」。

黃家和最後指，今年第一季餐飲生意額錄得 278 億港元，按年升幅僅約 1.1%，表現雖屬「合格」，但與期望有差距。