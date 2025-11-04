區議員施駿興涉非法性交　事主稱遭舌舔覺反感　因身形差距未反抗

元朗區議員施駿興涉非禮女童及與其非法性交一案，辯方早前申請法官避席遭拒，案件今（3日）於區域法院續審，事主X續接受辯方盤問指，當日在高山劇場公園，被告用左手攬住她的腰，另一隻手解開其校服上的鈕扣，及後伸手入胸圍內撫摸。X稱，被告用舌頭舔她及親吻她的行為都令她感到反感，但因為她與被告的身形有差距，故無法反抗，但她有「鬆踭」推開被告



被告施駿興（37 歲）被控1項非禮及1項與年齡在 16 歲以下的女童非法性交罪，指他於 2008 年 11 月某日，在九龍土瓜灣高山道公園，猥褻侵犯 11 歲女童 X。他另被控於 2011 年 3 月 14 日在天水圍某單位與 13 歲女童 X 非法性交。

被告施駿興被指16年前非禮小學女生，後來與該女生拍拖，並涉曾非法性交，施一概否認。(陳蓉攝)

辯方質疑校服不夠空間伸入手

事主X稱，當天在高山劇場，她身穿冬季校服，正與被告聊天，期間他叫X坐其大髀，及用左手攬腰，右手則解開她校裙上的鈕扣，伸手入胸圍及衣領撫摸。辯方質疑，被告根本沒有足夠空間可以把手伸入X的乳房位置，亦可能會弄破X的校服。X解釋，其校服不算緊身。

疑X曾移動身體遷就被告

X在辯方盤問下指出，在被告撫摸她的過程中，雙方都有郁動。辯方質疑X過程中有移動以遷就被告，X指：「都可以咁講。」但稱當時有「鬆踭」推開對方，惟礙於她與被告之間的身形差距等因素，她根本無法反抗。

X稱遭親吻耳朵覺反感

辯方問X，是否在被告摸她後，便覺得他不是可信任的人。X稱，被告親吻她的耳朵及用舌頭舔等的行為都令她反感，亦令她對被告的信任有所動搖，但她當刻無法定奪被告是否已經不信任，故沒有即時推開，亦沒有質問他。

因被告年紀較大故選擇服從

辯方質疑，X早前作供指，因為覺得被告可以信任，故有配合其動作。X解釋，因為被告的年紀比她大，故她當時選擇服從。辯方續指，X稱知道這些都是大人的行為，被告亦有與她分享與女友的親密行為，包括其女友的第一次，故當時X應該知道第一次的意思，X同意。

辯方質疑非禮事件並無發生

X另否認知道除衫鈕及伸手摸乳房等均是親密行為，以及當時對成人間的親密行為亦非無知。X同意被告當時不應對她作出這樣的行為。辯方指出，若被告當時有非禮X，她理應知道他不應該這樣做，且會強烈反抗，亦會向旁人求救，故有關的非禮事件根本沒有發生，X不同意。

X稱收電腦時沒有執着過去的事

辯方質疑，若X認為被告所作的行為不正當，之後他取電腦與X合照，為何她未有趁機離開。X稱，當時注意力被電腦分散，當時她未擁有過macbook，沒有見過有趣的濾鏡，所以沒有再執着剛才發生的事。辯方指，若然X對被告的行為感到反感，應該第一時間逃走，她選擇留下是不合理，X不同意。

案件編號：DCCC907/2024