合點壽司銅鑼灣店刺身現線型寄生蟲　店方致歉：不再供應相關食材

近年攻港的日本過江龍合點壽司（Gatten Sushi）捲入食安風波，上周五（8日）有食客在社交平台發文，指在銅鑼灣店用餐時，驚見有線型寄生蟲從桌上的金目鯛刺身中爬出，該食客稱幸好「相機先食」，在拍照時發現有蟲，並聲稱已電郵向食環署投訴。至今日（12日），合點壽司在官方ig發出道歉聲明，指已即時採取措施應對，下架及棄置所有金目鯛產品，確保各分店不再供應相關食材；同日已暫停進口相關金目鯛批次。《香港01》正向食環署查詢是否就有關事件作出跟進。



有網民在社交平台Threads表示，於周五（8日）於銅鑼灣合點壽司用餐時，驚見桌上的金目鯛壽司出現線型寄生蟲。（threads@aworminmysushi）

有網民在社交平台Threads表示，於周五（8日）於銅鑼灣合點壽司用餐時，驚見桌上的金目鯛壽司出現線型寄生蟲。（threads@aworminmysushi）

日本過江龍合點壽司（Gatten Sushi）自2024年9月攻港，瞬即成為人氣壽司店。有網民在社交平台Threads表示，上周五（8日）於銅鑼灣合點壽司用餐時，驚見桌上的金目鯛壽司出現線型寄生蟲，從該名網民發布的短片所見，一條線型寄生蟲從刺生中爬出，已將事件透過電郵向食環署通報。該名網民又指，幸好自己仍未有進食，「好彩我諗住影相先見到佢爬出嚟」。

有關帖文引起多人熱議，有人見狀在帖文下留言，指：「睇見都肚痛，好好彩呀你避過一劫」；另有人指：「睇完唔想再食刺身」。不過，有人認為吃刺身本來便有一定風險， 「好多高階貴價飛機魚都有蟲，印象中見過最多既係櫻鱒，蟲卵就鰹魚，鮫鰈都常見」，亦有人指：「生魚片幾乎都會有只是肉眼看得見或看不見」。

合點壽司今（12日）在社交平台Instagram發表道歉聲明。（Instagram截圖）

至今日（12日），合點壽司在社交平台Instagram發表道歉聲明，指一向堅持「新鮮鮮魚到港，即時店內處理」的原則，嚴格管理食材來源與處理流程，惟上述事件已對顧客的飲食安全造成疑慮，對任何不便或影響致以歉意。針對該事件，公司已即時採措施「補救」，已即時下架及棄置所有金目鯛產品，確保各分店不再供應相關食材；同日已暫停進口相關金目鯛批次。

此外，該公司又指，將持續加強內部管理，以將風險降至最低，包括提升食材的目視檢查強度與頻率；安排並強化員工培訓，提升處理及檢查能力，以及持續檢視及改善從採購、驗收、處理至出餐的各環節流程。