牌照處巡查11網吧　揭有處所疑提供留宿　涉無牌經營賓館將遭檢控

《香港01》3月曾報道有網吧標榜獨立包廂、「睡床」、淋浴間及洗衣機等配套，價錢較酒店及賓館便宜，成為內地旅客在小紅書的「香港過夜推介」。民政總署今（12日）表示，自3月起加強執法，巡查了11間網吧，當中發現有處所懷疑提供留宿服務，並搜集到涉嫌無牌經營賓館的證據，將會就有關個案作出檢控。



五月一日凌晨，不少人在旺角一間24小時網吧「打躉」。(資料圖片 / 李家傑攝)

民政總署今日（12日）表示，轄下牌照處自2026年3月起加強執法，突擊巡查11間網吧，當中發現有「網吧」懷疑提供留宿服務，並搜集到涉嫌無牌經營賓館的證據，將會就有關個案作出檢控。

牌照處於4月21日至5月5日進行執法行動，在旅客住宿的熱門地點中西區及油尖旺區嚴厲打擊懷疑無牌經營的酒店或賓館，以及突擊巡查涉嫌違規經營的持牌酒店／賓館及會址。圖示牌照處執法人員在一間懷疑無牌經營的賓館搜集證據。（政府新聞處）

​民政總署又表示，因應內地勞動節黃金周旅遊旺季，牌照處於4月21日至5月5日進行代號名為「閃焰」的執法行動，在中西區及油尖旺區嚴厲打擊懷疑無牌經營的酒店或賓館，以及突擊巡查涉嫌違規經營的持牌酒店／賓館及會址，以保障顧客及公眾安全。

牌照處發言人表示，行動中突擊巡查226個處所，當中有8個處所涉嫌無牌經營酒店或賓館，另有兩間持牌賓館及兩間持牌會址涉嫌違反發牌條件。發言人強調，無牌經營酒店或賓館屬刑事罪行，最高刑罰為監禁三年及罰款500,000元，就罪行持續期間的每一日亦可被另處罰款20,000元。