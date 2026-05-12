牌照處巡查11網吧 揭有處所疑提供留宿 涉無牌經營賓館將遭檢控
撰文：林子慰
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《香港01》3月曾報道有網吧標榜獨立包廂、「睡床」、淋浴間及洗衣機等配套，價錢較酒店及賓館便宜，成為內地旅客在小紅書的「香港過夜推介」。民政總署今（12日）表示，自3月起加強執法，巡查了11間網吧，當中發現有處所懷疑提供留宿服務，並搜集到涉嫌無牌經營賓館的證據，將會就有關個案作出檢控。
民政總署今日（12日）表示，轄下牌照處自2026年3月起加強執法，突擊巡查11間網吧，當中發現有「網吧」懷疑提供留宿服務，並搜集到涉嫌無牌經營賓館的證據，將會就有關個案作出檢控。
民政總署又表示，因應內地勞動節黃金周旅遊旺季，牌照處於4月21日至5月5日進行代號名為「閃焰」的執法行動，在中西區及油尖旺區嚴厲打擊懷疑無牌經營的酒店或賓館，以及突擊巡查涉嫌違規經營的持牌酒店／賓館及會址，以保障顧客及公眾安全。
牌照處發言人表示，行動中突擊巡查226個處所，當中有8個處所涉嫌無牌經營酒店或賓館，另有兩間持牌賓館及兩間持牌會址涉嫌違反發牌條件。發言人強調，無牌經營酒店或賓館屬刑事罪行，最高刑罰為監禁三年及罰款500,000元，就罪行持續期間的每一日亦可被另處罰款20,000元。