今日新聞8分鐘｜捉亂過馬路5分鐘4人「中招」｜合點壽司現寄生蟲

長康邨青華苑一度停電 街燈交通燈熄滅 中電︰5700名客戶受影響

青衣發生大停電。許多居民昨晚（11日）在網上表示，長康邨和青華苑大規模停電，現場一帶街燈和交通燈同樣熄滅，同時上載多張照片，顯示現場四周漆黑一片，部份大廈的後樓梯仍有燈光。

警方表示，昨日（11日）晚上11時55分起，接獲多個相關停電報告，包括有報案人聽到巨響，以及青華苑華豐閣電錶房冒煙，另外，今日（12日）0時15分，有長康邨康祥樓住戶報案表示，停電期間正在煮食，爐頭起火，消防接報到場，無人受傷，無需疏散。

據了解，去到今日（12日）凌晨0時20分左右，長康邨和青華苑多幢大廈及現場一帶街燈和交通燈陸續回復供電，當中只有華豐閣繼續停電，去到今日（12日）凌晨2時許，中電為華豐閣接駁臨時供電，華豐閣電力供應回復正常。

中電發言人今早表示，昨晚（11日）青衣區的電力事故，經中電遙距復電及即時搶修後，於事故發生後28分鐘內，為超過9成受影響的客戶復電，並於今日凌晨2時13分為餘下受影響客戶恢復供電。過程中，中電社區支援隊和客戶經理與客戶保持緊密聯繫，提供適切支援，正跟進事件。

超強颱風樺加沙帶子女觀浪 子墮海多傷頭頂見骨 父母准守行為

超強颱風樺加沙於去年9月襲港，在8號颱風信號生效期間，有父母帶同子女到柴灣嘉業街的防波堤觀浪，母親與5歲兒子被大浪捲走，父親跳海救人，3人雖同獲救，其中5歲兒子身體多處受傷，頭頂見骨，母子一度危殆。父母被控1項虐兒罪，案情指二人被捕後保持緘默，亦拒絕讓子女見警員。父母兩人今（12日）在東區裁判法院應訊，控方同意准兩人以簽保守行為結案，裁判官林子康下令二人自簽2000元，守行為3年。

01直擊｜葵芳捉亂過馬路5分鐘4人「中招」 位位罰2000元進帳庫房

警方打擊違例過馬路的行動持續，今天（11日）在葵涌廣場與港鐵葵芳站對開捉亂過馬路，是相隔一個月再在上址執法。《香港01》記者下午2時許觀察短短5分鐘，已有4名市民因衝紅燈「中招」，每位定額罰款2000元，估計這次行動令庫房進帳以萬元計。同場加映，食環署在葵芳廣場後面馬路捉亂拋垃圾，一名男子疑將煙頭丟在地上，當場「斷正」罰款3000元。

合點壽司銅鑼灣店刺身現線型寄生蟲 店方致歉：不再供應相關食材

近年攻港的日本過江龍合點壽司（Gatten Sushi）捲入食安風波，上周五（8日）有食客在社交平台發文，指在銅鑼灣店用餐時，驚見有線型寄生蟲從桌上的金目鯛刺身中爬出，該食客稱幸好「相機先食」，在拍照時發現有蟲，並聲稱已電郵向食環署投訴。至今日（12日），合點壽司在官方ig發出道歉聲明，指已即時採取措施應對，下架及棄置所有金目鯛產品，確保各分店不再供應相關食材；同日已暫停進口相關金目鯛批次。《香港01》正向食環署查詢是否就有關事件作出跟進。

秀茂坪寶琳路貨車與九巴相撞後翻側路中 10人受傷包括兩車司機

秀茂坪發生交通意外。今日（12日）早上6時20分，正值上班返學繁忙時段，一輛密斗貨車沿寶琳路上斜，右轉入寶達商場時，與一輛沿路落斜的雙層九巴相撞。貨車繼而翻側180度調頭，巴士亦再撞落交通燈。

貨車司機自行爬出車外，另外巴士司機及3男5女乘客均受輕傷。救護員接報到場，即場為傷者包紮及分流，兩車共10名傷者其後送往聯合醫院進一步治理；警方正調查車禍原因。

特朗普：將與習近平討論對台軍售 學者籲勿違反列根「六項保證」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月11日在白宮向媒體表示，訪華時將與中國國家主席習近平討論對台售武問題。他表示，習近平不希望美國對台售武，雙方會討論，這是兩人眾多議題之一。華府智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund of the United States，GMF）亞洲計劃主任葛來儀（Bonnie Glasser）其後發文呼籲特朗普牢記前總統列根（Ronald Reegan）政府對台作出的「六項保證」（Six Assurances）。

柳絮爆發｜河北京哈高速現「白色風暴」能見度不足1米 畫面曝光

河北唐山京哈高速路段近日楊絮大爆發，導致能見度不足一米，有司機拍下穿越「白色風暴」過程，引發網路熱議，直呼簡直就是「楊絮災難片」！