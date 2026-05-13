飛蟻入屋怎麼辦？白燈是惹蟻元兇？昆蟲學會三招防引蟻入屋與應對

近日有雨，多個地區有居民表示，家中大量飛蟻出沒。香港昆蟲學會會長饒戈（13日）指，飛蟻是白蟻的成蟲，由於昆蟲的趨光性，會受燈光吸引進入民居。他指，紫外光含量較高的光源，例如白燈，以及越光亮的環境，越容易引來飛蟻，建議市民晚間時減弱室內燈光。



香港昆蟲學會會長饒戈。（資料圖片）

飛蟻常在夏季大量出沒 家白蟻較常在民居出現

香港昆蟲學會會長饒戈今早在港台節目《千鿋年代》表示，飛蟻其實是白蟻帶翅膀的成蟲，通常在夏季會大量出沒，在香港約有四、五十個品種有出沒紀錄，比較常見的為「台灣乳白蟻」，又稱家白蟻，較常在民居出現。

饒戈又指，飛蟻在香港每年的四月至六月進入繁殖期，牠們入屋是為了交配築巢，通常會在陰暗的罅隙之中。入屋「安定」後，會蛀食屋內的木製家具，又或塑膠水管及電線等，作為糧食。

飛蟻。（資料圖片）

白蟻與其他昆蟲一樣帶趨光性，饒戈指，當飛蟻在傍晚或晚間出沒時，會朝著有燈光的地方飛去，因而進入屋內。由於飛蟻受紫外光含量較高的光源吸引，故白燈最容易吸引牠們，而越光亮的環境越容易引來飛蟻。

減弱室內燈光、用防蚊網及關窗

他建議市民晚間可減弱室內燈光，或利用防蚊網、關窗等阻隔飛蟻入屋。他又指，飛蟻活動時間較短暫，大約在一至兩個小時內便會消散，若市民發現單位附近出沒，「你做咗呢啲防禦措施，忍耐可能一個鐘、兩個鐘呢，佢哋就會消減㗎啦」。

牆角見「泥線」要小心

饒戈又指，由於白蟻會在罅隙中築巢，居民通常都難以察覺。惟其出沒經過的路徑會有「泥線」，若市民在牆角等見到有「泥線」、泥塊等，代表白蟻已成功築巢，應立即聯絡滅蟲公司處理。若只見到飛蟻入屋，可以用掃把掃走或用吸塵機吸走，「盡量就唔好畀佢留咗喺你自己屋企入面。」