宏福苑｜居民欲維修宏志閣再入住　冀合安提交目測評估報告

大埔宏福苑大火發生接近半年，八座大廈中唯一沒被大火波及的宏志閣，居民獲安排今日（13日）至下周日( 17日），第二度分批上樓執拾物品。居民冼小姐指，上次上樓僅帶走貴重物品及冬季衣物，今次打算帶走另一些重要物品，甚至家電，她坦言不會視今次是最後一次上樓。對於出售業權，冼小姐明白各人各有想法，她認為：「想走就賣業權俾政府，但唔可以抹煞想留低嘅人。」她希望管理公司可以提交報告，供業主了解大廈情況。



冼小姐明白各人各有想法，她認為：「想走就賣業權俾政府，但唔可以抹煞想留低嘅人。」（蔡正邦攝）

昨日冼小姐有參與合安管理公司舉辦的簡介會，她從一開始便有舉手發問，惟最終沒有被揀選。她引述合安早前派專業人士目測宏志閣情況，冼小姐認為既然有專業人士視察，希望合安可以向業主提交相關報告，讓業主知道現時大廈結構等情況；以及希望知道是否可以透過火險賠償解決維修費用，可惜最後她未能在會中提出。

冼小姐又質疑合安在會中以「語言藝術」與居民溝通，暗指不會舉行業主大會。她建議合安應郵寄文件及通知給居民，不要僅上載至網站，好讓不諳科技的長者都能閱讀。

冼小姐從出世就住在宏志閣，與鄰里關係緊密，她不理解政府如何得出有77%宏志閣業主打算出售業權，她表示：「唔知條數點。」冼小姐本人並不打算出售業權，指：「我間屋冇燒，點解要賣，我唔明。」

不過她明白街坊會因為火災而想離開宏福苑，因此她認為：「想走就賣業權俾政府，但唔可以抹煞想留低嘅人。」她認為既然不是重建，希望可以經過復修後可以供想留下的居民重新入住。

5月13日宏志閣居民上樓執拾的情況

+ 2

據了解，獲政府委任為宏福苑業主立案法團管理人的「合安管理有限公司」，於昨日（12日）晚上的簡介會上表示，若復修宏志閣要3,000萬元。以全幢248個單位計，平均每戶12萬元。

▼2026年2月21日 宏福苑拆除半數棚架▼



大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，到2026年2月21日已接近三個月，政府委派的承辦商大致拆除半數棚架。H座宏志閣（左一）沒有受到大火波及，居民快將可回家。（夏家朗攝）

大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，H座宏志閣（右一）沒有受到大火波及，居民快將可回家。（夏家朗攝）

宏志閣居民上落可用升降機 准多次上落

政務司副司長卓永興早前指，宏志閣居民將可在本月13日至17日的五天時間內，分批再次上樓執拾，由低層開始。首日會開放七個樓層，之後四天每日開放六個樓層。上午會開放1、3、5、7號單位，下午則開放2、4、6、8號單位。

卓永興又指，宏志閣的上樓安排與A至G座的做法大致相若。上午的開放時段為9時至下午1時，下午時段為2時30分至6時30分。每個單位可讓四名居民一同進入，居民可於單位內逗留三小時。宏志閣居民上落有升降機可用，期間可以多次上落。

宏志閣居民由今日起一連五天（13日至17日）分批再次上樓執拾。（政府新聞處文件截圖）

政府早前公布，如6月30日或之前，有四分之三、即75%的宏志閣業主確認，並同意簽署買賣協議，便可納入政府長遠居住安置方案。收購價與其餘七廈相同，估計總收購成本約10億元。

+ 5