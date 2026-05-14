無人機｜消委會：零售點法律知識參差　有玩具店以為屬玩具不受管

在本港，無人機受到《民航條例》下的附屬法例《小型無人機令》規管。消委會今日（14日）出版新一期《選擇》月刊，指早前派員到訪售賣小型無人機的實體店，發現全部均無展示相關規例資訊，有店員未能清楚說明相關法例要求，更有玩具連鎖店店員以為店裡賣的小型無人機只是玩具，不受規例限制。



消委會建議業界加強對前線店員的培訓，並在店內及網頁清楚展示法規資訊，以協助消費者在購買產品前知悉相關要求，從而作出更適當的購買決定。



消委會今日（14日）出版新一期《選擇》月刊。（資料圖片／黃寶瑩攝）

小型無人機按重分為4類 涉「進階操作」須獲民航處許可

根據《小型無人機令》，小型無人機按重量分為4類，不同類型有不同的規管要求。除重量外，小型無人機的操作方式亦因應風險水平，被分為「標準操作」及「進階操作」。雖然現時市面上的消費級小型無人機，重量普遍不超過7公斤，屬於「甲1類」或「甲2類」，毋須事先獲得民航處許可。但若涉及「進階操作」，則須獲民航處許可。因此，若不清楚操作規定，有機會誤墮法網。

消委會訪17間小型無人機實體店 全沒展示《小型無人機令》規例資訊

消委會職員早前以普通消費者身分，到訪17間售賣小型無人機的實體店及瀏覽14個零售商網站，包括小型無人機品牌專門店、電子產品連鎖店、百貨公司及玩具連鎖店。全部實體店均未有展示《小型無人機令》的規例資訊，而各類店舖的職員對相關規定的了解程度參差。

根據《小型無人機令》，小型無人機按重量分為4類，不同類型有不同的規管要求。。（消委會圖片）

消委會指，小型無人機品牌專門店店員較為熟悉相關規例，能清晰解釋小型無人機是否須註冊取決於機身重量，部分店員更簡介註冊步驟，並提醒有限制飛行區等規定及示範如何在民航處網站查閱相關資訊。大部分連鎖店的職員亦能指出註冊要求跟機身重量有關，惟個別店員只建議顧客自行到政府網站查閱規例。

有百貨公司店員表示不太清楚規例要求 玩具連鎖店職員不清楚細節

不過，有一間百貨公司的店員亦表示不太清楚相關規例要求。一間實體玩具連鎖店店舖的職員表示不太清楚規例細節；另一間的店員更誤以為該店售賣的小型無人機只是玩具，不受規例限制，反映對相關規例的知識有誤。

（消委會提供）

至於網上零售商，部分電子產品連鎖店的網站提及了使用小型無人機的基本注意事項，例如提醒注意限制飛行區和飛行高度等，但亦有不少其他連鎖店的網站只提醒消費者自行了解並遵守有關規例，其中一間連鎖店的網頁上更完全沒有提及相關規例資訊。

消委會指，銷售點所提供的資訊，是消費者初步認識小型無人機規例的重要途徑，建議業界加強對前線店員的培訓，提升他們對相關規例的認知；實體店和網上產品頁面亦應清晰展示最基本的規例資訊，協助消費者知悉註冊及操作規定等要求，再作出適當的消費決定。