9號風球港鐵｜荃灣往來大窩口站不用再停駛　港鐵已完成風季部署

颱風及雨季將至，港鐵今日（15日）表示已完成惡劣天氣相應部署，包括所有港鐵站已完成年度演練等。港鐵公布，過往在9號風球或更高信號生效期間停止列車服務的荃灣綫荃灣至大窩口站路段，隨着荃灣綫改用新信號系統，未來在九號或更高信號生效期間，將會提供列車服務連接兩個車站。



颱風及雨季將至，港鐵今日（15日）表示已完成惡劣天氣的相應部署，如所有港鐵站已完成年度演練等。（港鐵提供）

港鐵稱已完成排水系統檢查及審視防水浸措施等颱風部署

港鐵指，為應對可能出現的惡劣天氣，已完成相應部署包括詳細檢查排水系統、審視防水浸措施、以及檢視颱風期間的列車服務安排等。

9號風球以上重鐵露天段、輕鐵及港鐵巴士仍然會暫停服務

當一號、3號及8號風球信號生效時，港鐵的重鐵及輕鐵服務會大致維持正常，而港鐵巴士服務會在八號信號生效3小時後暫停。當9號或更高信號生效時，重鐵露天段、輕鐵及港鐵巴士會暫停服務，而隧道段會維持有限度服務。届時在露天段行駛中的列車，會於安全情況下，盡量行駛至原定終點站或有連接商場的車站，所有車站亦會盡量維持開放。

港鐵指，隨着荃灣綫改用新信號系統，未來在九號或更高信號生效期間，將會提供荃灣至大窩口站的列車服務。（港鐵提供）

9號風球以上荃灣往來大窩口兩站毋須停 港鐵稱因荃灣綫新信號系統

港鐵特別指，過往在九號或更高信號生效期間停止列車服務的荃灣至大窩口站路段，隨着荃灣綫使用新信號系統後的車務運作靈活性提升，未來在九號或更高信號生效期間，將會提供列車服務連接荃灣綫尾隧道段的兩個車站。

此外，港鐵指在颱風期間，維修團隊會在鐵路沿綫候命。當颱風逐漸遠離本港，由九或十號信號改發至八號信號時，港鐵人員會在安全及可行的情況下，即時出動清理露天段軌道旁的塌樹和雜物，以及進行檢查以確保露天段可安全行車。

颱風及雨季將至，港鐵今日（15日）表示已完成惡劣天氣的相應部署，如所有港鐵站已完成年度演練等。（港鐵提供）

至於風暴的善後工作，港鐵表示清理及檢查工作需時， 特別是一些露天段較長的鐵路綫 包括東鐵綫、屯馬綫、機場快綫、東涌綫及輕鐵，需要較長時間進行有關工作，確認安全才可陸續恢復全綫行車。

為應對惡劣天氣下出現的暴雨，港鐵稱已詳細檢查車站及鐵路設施的排水系統及附近渠道，並確保防洪設備包括出入口的防洪板、防水門及沙包等運作正常及準備妥當。所有港鐵站已完成年度演練，讓職員熟習颱風及暴雨的應變程序和措施。港鐵又說，近年已進一步加強預防水浸的措施，包括於32個有較高水浸風險的車站的出入口安裝水浸感應器，並於去年多次暴雨中發出預警。