宏福苑聽證會｜ICU審查時曾見生口相　稱以為窗戶爛才用木板保護

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（7日）舉行第23場聽證會，房屋局獨立審查組(ICU)繼續派員出席，今日由高級屋宇保養測量師容兆倫作供。就後樓梯開生口問題，容兆倫指，「當時唔覺得係畀人出入嘅口」，以為該類生口是因窗戶破損才臨時安裝木板保護，他又指工作27年，從未見過後樓梯改裝成生口。



宏福苑火災前每5層就有一個「生口」，獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃質疑「每五層，個窗都爛咗」？杜又指，容兆倫未見過生口很正常，「因為你只在開工前睇，開工後睇，所以你哋睇唔到，同你哋冇落過去巡查有關。」



2025年12月5日，大埔宏福苑大火災後，可看到燒焦的走火後樓梯，有密封窗被改成開洞的木窗。（資料圖片 / 翁鈺輝攝）

容兆倫於2020年加入ICU工作，隨後成為小型工程小組主管，負責審查宏福苑大維修的監工計劃書。他指出，事發前ICU檢查僅限於文件審查，沒要求定期巡查，形容小型工程監督制度是自我監管制度。

房屋局獨立審查組(ICU)繼續派員出席，今日（7日）由高級屋宇保養測量師容兆倫作供。（黃偉民攝）

會上展示有關宏福苑後樓梯窗戶改動的ICU文件，當中多頁、多張照片顯示後樓梯窗戶被拆，更附有圖則。容兆倫表示，當時認為是窗戶的臨時保護措施，事發後才知悉是讓工人進出的生口。他又指，當時着眼點包括結構計算、小型工程是否合法。

杜淦堃又指出，部份位置施工前已是沒有窗戶狀態，形似出入口。容兆倫則再次表示，「當時唔覺得係畀人出入嘅口」。杜又問及，有否意識有人開生口。容表示，「無意識到原來係人嘅生口，即係畀人出入嘅生口」。容同意以為原本「窗爛咗」，木板是臨時保護。

杜又展示地下至25樓的生口相片，並問「每五層，（就有）窗爛咗？」容指出，當時無去數，因為宏福苑的申請是「成幢咁入」。杜官其後指出，後樓梯的窗戶全爛，「不會引起你們留意、懷疑？」容兆倫表示，當時以為是臨時保護狀況，「你見到其他個窗都仲喺度嘅」，他又同意現行制度有極大問題，導致未察覺「生口」問題。

ICU容兆倫：工作27年未見過後樓梯有「生口」

另外，有工人早前作供指，工人以生口出入屬慣常做法。容兆倫說，工作27年以來，未見過在後樓梯設生口。杜官則指，「無見過唔出奇，你只在開工前和完工後睇，你哋睇唔到，同你哋冇落過去巡查有關」。容認同，如有巡查便會看見生口。

會上展示一張生口圖片，其中一塊告示板疑似寫明是「門」，杜官說，「 呢個擺明係開得嘅門？如果有心睇擺明係出入口嘅相，就唔會覺得係保護？」容同意該說法。

獨委會主席陸啟康。（黃偉民攝）

獨委會主席陸啟康質疑，ICU對於施工安全是否「零監管」？容稱，施工是交由專業人士。陸又追問「你靠曬佢哋（承建商 ）囉，呢啲嘢好容易忽略，（係咪）因為你哋無留意」。容承認，施工過程沒留意如何施工，因為過程不用提交相關資訊。

獨立委員會委員陳健波。（黃偉民攝）

委員陳健波則指，生口有安全隱患，猶如「死亡陷阱」，關注ICU有否討論相關問題？容兆倫表示大火後有討論，「至少一定唔可以喺樓梯（開生口）」，又指針對工人上落，應找專業人士設計窗戶，再加出入口管制。

事後睇返有需要。呢樣，唔知你哋會唔會用平常心，當自己住喺到，今次啫，下次又唔知點。個社會要去改進。 陳健波