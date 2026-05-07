宏福苑聽證會‧5.7重點｜ICU未察生口「畀人出入」　後悉設抽樣巡

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（7日）舉行第二十二場聽證會，房屋局獨立審查組(ICU)繼續派員出席，今日由高級屋宇保養測量師容兆倫作供。昨日ICU派出首位代表作供，承認後樓梯生口、發泡膠封窗、棚網安全、被動消防裝置是否合規等是否存在風險等均有監督責任，同時揭示ICU多個運作上問題，包括依賴工程顧問檢驗人員監督、宏福苑10次巡查8次有預告、未察發泡膠封窗問題等。



宏福苑聽證會5月7日（第二十三場）重點：

．2萬多份小型工程申請表格 5.17%會做審查

．宏福苑列作小型工程並以低風險框架處理

．小型工程監管無要求定期巡查

．ICU接宏福苑48份小型工程申請 隨機抽查兩份

．審批工程時見窗被拆、裝木板 ICU未察覺生口：以為窗爛有臨時保護

．ICU大火後始悉小型工程設抽樣巡查 稱屋署無更新指引



房屋局ICU高級屋宇保養測量師容兆倫。(黃偉文攝)

ICU大火後始悉小型工程設抽樣巡查 稱屋署無更新指引

【11:32】杜引容的證人供詞，屋宇署實施政策，在隨機被抽中做小型工程審查而有監工計劃書的 20%，進行實地安全巡查。

宏福苑共有48份與翻新有關的小型工程，當中有兩份做基本審查。容表示，當時有另一屋苑亦被抽中做審查，故該月共有3宗，而3宗的20% ，便只有1宗做實地巡查。

ICU曾稱屋宇署沒通知指引更新，指出要實地巡查小型工程，ICU於今年1月6日，即在大火後，才獲屋宇署通知有新的作業安排。容在證人供辭指出，如果屋宇署在大火前就通知了ICU有新的作業守則，ICU就有很大機會會去宏福苑巡查。因屋宇署沒有提交新指引，因此沒更新作業，容認同溝通錯誤影響了實地安全巡查（site safetty inspection）。

不過，杜淦堃再引ICU在2025年收到2萬多份表格，並指有94%工程是不會做任何審查； 容同意。容續提到，每個月有數宗工程有監工計劃書。杜質疑平均每月只有一宗實地巡查，即使ICU用新目標，個案數目是否「絕無僅有」。容指，現在已跟屋宇署做法，亦會提高百分比。

陸官質疑容的解釋牽強，質疑是否將責任推卸給屋宇署。容指，「唔係話推畀其他人，我哋係事後先問返，屋宇署原來有咁嘅做話，但我哋真係唔知，知就不會做。」

【11:22】容兆倫的證人供詞提到，任職27年都沒見過「生口」。杜稱，沒見過都好正常：「因為你只在開工前睇，開工後睇；所以你哋睇不到，同你哋冇落過去巡查是有關的。 」容同意，有巡查就會見到。

ICU接宏福苑48份小型工程申請 隨機抽查兩份

【10:41】ICU接獲48份與宏福苑翻新有關的小型工程，ICU選了兩份作基本審查，容供稱是隨機抽樣。容同意，其餘46份未抽中，便不會處理。該兩份抽中作基本審查的，涉宏昌閣及宏志閣，涉樓梯間的防護欄，和窗戶改動的申請。

聽證會展示其中一份文件，列明該小型工程項目的描述，為「Erection of protection barrier（豎立防護欄）」、及「Alteration of Window（改裝窗門）」內有多頁多張生口照片顯示樓梯窗被拆，更附有圖則。

文件顯示，處理工程的承建商非宏業，而是置富建築工程。認可人士（AP）是黎家榮、註冊結構工程稱是戚務堅； 至於註冊檢驗人員（RI）是吳躍。

文件見窗被拆、已裝木板鋁版 ICU：以為窗爛有臨時保護

就ICU如何進行審查，杜指出，審查是由容的小組； SMT（SMT- site monitoring team）會看監工計劃書，如兩個小組認為妥當，才會通過。而ICU於2025年5月26日曾致函黎家榮，改注改動窗口的物料等問題。最後建築商(PBP，prescribed building professional）提交修訂計算。他們經審核，認為合格。

杜問，當時是否有人留意到生口。容表示，當時留意到屬窗的臨時保護措施，在原本的位置做一個更換窗的工程，現時始知是進出的生口。他指，開工前有好多狀況，當時審查着眼點，在小型工程是否合法。杜指，開工前已是沒窗，似出入口。容回答道：「當時唔覺得係俾人出入嘅口」

杜又問及，是否無意識到有人開生口。容表示，「無意識到原來係人嘅生口，啫係俾人出入嘅生口」。容同意以為「窗爛咗」，會有臨時保護遮住。

杜展示地下至25樓的生口相片，並問「每五層，個窗都爛咗？」容指出，當時無去數，因為宏福苑的申請是「成幢咁入」。

獨委會主席陸啟康質疑，ICU對於施工安全是否「0監管」。容稱，施工是交給由專業人士。陸質疑道「你們靠曬佢哋（承建商 ）囉」，「呢啲嘢你哋忽略，因為你哋無留意。」。容回應，施工過程不會留意如何施工，因為過程不用提交相關資訊。容承認，事前思考安全風險等問題。

杜指出，按屋宇署說法，設「生口」是違法；消防處指火警風險，但ICU未察有關問題，質疑即現行制度是有極大問題。容同意。

小型工程監管無要求定期巡查

【10:00】房屋局獨立審查組(ICU)高級屋宇保養測量師容兆倫作供。容自2020年10月加入ICU，做了逾五年，並於2024年入小型工程小組(Minor Works Team)。

他加入ICU前，在房署屋邨管理處負責公屋維修保養，做了四至五年。他是小型工程小組的主管，管理監督小型工程文件，包括審核工作。容的證詞形容小型工程監督制度是自我監管制度。而ICU有監察小型工程制度的角色，處理相關文件和檢查，確保制度沒讓承建商和專業人士濫用； 亦有職責確保小型工程合法和安全進行。

容解釋，小型工程監管制度下，沒要求定期巡查。他確認，ICU收到投訴會巡查，但沒接獲查詢時，便沒需要巡查。

就宏福苑大維修，ICU接獲48份與翻新有關的小型工程，24分屬高風險第一級、24份屬第二級別。

代表獨委會的資深大律師杜淦堃指，宏福苑的大維修金額高，八幢整個外牆翻新，兼拆混凝土和批盪，為何宏福苑是小型工程。

宏福苑大火後，坊間有要求加強市建局「招標妥」把關角色，亦有質疑大維修成為圍標溫床；宏福苑11月26日發生五級火，外牆棚網燒燬後，可見牆上有不少發泡膠。（資料圖片/梁鵬威攝）

宏福苑列作小型工程並以低風險框架處理

容兆倫同意，宏福苑的工種涉整幢外牆翻新，按手冊定義，屬高風險工種，惟卻以低風險處理。容稱，如外牆「好多嘢做」，不只是做外牆飾面，如果一次過做就是高風險；小型工程是「維修」，如果是做飾面更換，按原有設計，就是二級工程。

杜引述屋宇署助理署長張玉清指，雖然宏福苑是大型工程，複雜性比新建樓宇低，所以才使用小型工程。容同意。杜指原本便利業主，但在安全監管有漏洞。容承認，安全監管高度依賴承建商。

至於ICU的審核程序上，被問初步檢查（preliminary work）如何做，容兆倫稱，部門會檢查承建商和專業人士資格是否仍然有效，如不符資格，便不能處理。杜稱，ICU只會抽樣審查，包括「Audit fundemental check」（文件審查） ,「 site audit check」（實地）, 「pre-commencement audit check」（開工前審查） 。

2萬多份小型工程申請表格 5.17%會做審查

而ICU於2025年接獲2萬多份申請表格，當中5.17%會做審查。杜總結，實地審查是工程完成後做； 基本審查是文件，不涉工地巡查；PSAC，前期審查，就是檢查有否偷步開工，不涉工程。容補充，如PSAC見到特別情況，也會處理。

杜稱，如小型工程收到投訴，便是容的小組查；如收不到投訴，便不會到場巡查。進行小型工程，工序有否違例，容的小組沒監察，是由其他人作出投訴才處理？容同意。杜指，ICU小型工程審查組，不會察覺到相關問題，「因一次實地審查都唔駛做，直至工程結束。」容同意。

杜指出，以其描述，ICU是不可能在巡查時發現問題：「工人走曬、棚拆曬，最危險時期過咗。」容反駁，「都要睇工程做成點。」杜稱，「當然係啦，如果唔係睇嚟做咩？聽你描述，基本上有問題無可能自己察覺到？」容同意。

《香港01》宏福苑五級火專頁

大火後，坊間有要求加強市建局「招標妥」把關角色，亦有質疑大維修成為圍標溫床。

2024年7月23日，大埔宏福苑業主質疑大維修涉圍標，擬召特別大會，被當時法團警告要付訟費。當時屋苑部份地方已搭建棚架。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會各場重點

宏福苑聽證會3.19第一場重點

宏福苑聽證會3.20第二場重點

宏福苑聽證會3.24第三場重點

宏福苑聽證會3.26第四場重點

宏福苑聽證會3.30第五場重點

宏福苑聽證會3.31第六場重點

宏福苑聽證會4.1第七場重點

宏福苑聽證會4.2第八場重點

宏福苑聽證會4.8第九場重點

宏福苑聽證會4.10第十場重點

宏福苑聽證會4.13第十一場重點

宏福苑聽證會4.15第十二場重點

宏福苑聽證會4.16第十三場重點

宏福苑聽證會4.17第十四場重點

宏福苑聽證會4.20第十五場重點

宏福苑聽證會4.21第十六場重點

宏福苑聽證會4.22第十七場重點

宏福苑聽證會4.23第十八場重點

宏福苑聽證會4.24第十九場重點

宏福苑聽證會4.27第廿十場重點

宏福苑聽證會5.6第二十一場重點

綜合獨立委員會3月19日首場聽證會內容，四個被點名部門房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署的缺失。（《香港01》AI製圖）

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

