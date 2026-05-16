沙田中心行人天橋逼爆　市民圍觀燕子歸巢　管理處去年曾違法拆巢

沙田中心連接好運中心的天橋多年來築有燕子巢，惟管理處去年曾被揭違法拆毀燕子巢，雛鳥不知所終，燕子父母連日飛返徘徊找不到親兒，其後該物管公司致歉，並徵詢生態專家及漁護署意見，為受影響燕子重建家園。直至近日燕子重新歸巢，該人工鳥巢擠滿最少5隻雛鳥，嗷嗷待哺的模樣非常可愛，吸引大批市民圍觀，由日至夜都人頭湧湧，今日（16日）更逼爆行人天橋，甚至有「龍友」帶同專業相機及腳架拍照。



去年沙田中心管理公司曾拆除鳥巢，後來管理處致歉並重置鳥巢補救，今年有燕子歸巢。（Threads／lipuiki圖片）

人工鳥巢已密密麻麻地擠滿最少5隻雛鳥。（Threads／carenshion圖片）

去年沙田中心曾拆除鳥巢 後來致歉並重置人工鳥巢「補鑊」

沙田中心連接好運中心的行人天橋多年來都有燕子築巢，燕子父母每年回巢生蛋，但去年商場管理處因租戶投訴衛生問題，在去年5月22日派員拆除鳥巢，以致雛鳥不知所終，燕子父母連日飛返徘徊。

事件發酵後引來社會關注，漁護署明言法例規定不得損害野生動物的巢或蛋，隨後涉事的恒益物業管理有限公司致歉，稱會積極協助受影響燕子重建家園，徵詢生態專家及漁護署意見，盡快商討重置鳥巢的方案。

5月16日現場擠滿數十人，全部人都舉起手機打卡留念。（Threads／barbaraleewong圖片）

更有攝照愛好者更帶同專業相機設備及腳架，為雛鳥拍下初生照。(Threads／wayne_cheung_wing圖片）

人工鳥巢最少5隻雛鳥嗷嗷待哺 已長出黑白羽毛

事隔差不多一年，踏入初夏正是燕子在香港築巢育雛的高峰期，近日有網民發現沙田中心的人工鳥巢，出現燕子雛鳥嗷嗷待哺，行人天橋的橫樑上除了放有碗裝人工鳥巢外，更有燕子自行用唾液、泥土及幼枝搭建新鳥巢。

其中人工鳥巢已密密麻麻地擠滿最少5隻雛鳥，牠們均已長出黑白色羽毛，整齊排成一列向外等待父母餵食，也有雛鳥精靈地轉動頭部，不斷觀察四周環境，畫面非常可愛。

沙田街坊晚間也繼續關注雛鳥。（沙田之友FB／林永儀圖片）

攝照愛好者專業相機及腳架拍照 網民籲推「燕子經濟」

燕子歸巢的消息傳開後，吸引大批市民專程來拍照，今午（16日）現場擠滿數十人圍觀，全部人都舉起手機打卡留念，亦有拍攝愛好者帶同專業相機及腳架，為雛鳥拍下初生照。

網民都歡迎燕子回歸沙田，更形容為沙田盛事，開玩笑建議政府推行「燕子經濟」，也有網民重提去年管理處拆除鳥巢事件︰「上年邊個咁XX要好運中心拆咗個鳥巢，明明勁吸人流。」