融馬情國際藝術巡展今起一連6日尖沙咀展出　特設馬主題燈光秀

香港賽馬會支持的「融馬情國際藝術巡展」尖沙咀站將於今起至5月21日一連6日於香港文化中心露天廣場展出，是馬會馬年系列活動的重點之一，馬會今日（16日）舉辦啟動儀式。由知名藝術家馬興文創作的馬匹雕塑在香港及內地巡迴展出，象徵馬會與社區同行。



由知名藝術家馬興文創作的馬匹雕塑，即日起至5月21日於香港文化中心展出。（香港賽馬會圖片）

「融馬情國際藝術巡展」尖沙咀站今起至5月21日一連6日，在香港文化中心露天廣場舉行；其後將陸續於金鐘添馬公園，以及上海、深圳、廣州等地巡迴展出，透過藝術與社區互動，讓更多市民感受馬文化與當代藝術融合的魅力。展覽於晚間加入以馬為主題的燈光秀，呈現馬匹奔騰的動感與力量。

一眾嘉賓在啟動儀式上為小馬雕塑進行彩繪。（香港賽馬會圖片）

近百名參加由馬會與馬興文攜手推出「融馬‧同行」藝術創作比賽的得獎學生、香港特別行政區政府「共創明『Teen』」計劃的學員及基層學童等，在啟動儀式上為小馬雕塑進行彩繪。（香港賽馬會圖片）

馬會今日在香港文化中心舉辦啟動儀式，勞工及福利局局長孫玉菡、懲教署署長黃興國、馬會行政總裁應家柏，以及藝術家馬興文出席。在儀式上，馬會同時公布「融馬‧同行」藝術創作比賽的結果，該比賽為馬會慶祝140週年的活動之一，吸引全港數千名幼稚園至大學生參與，他們以中國藝術先驅徐悲鴻的馬畫為靈感，創作藝術作品。比賽共設十個組別，最後選出30個得獎者／得獎隊伍。

香港特別行政區政府勞工及福利局局長孫玉菡（右三）、香港賽馬會行政總裁應家柏（左三）、知名藝術家馬興文（右二）、油尖旺民政事務專員李家維（右一）、懲教署署長黃興國（左二）等，出席馬會馬年系列活動之一「融馬情國際藝術巡展」尖沙咀站社區展覽啟動儀式。（香港賽馬會圖片）

馬會推出馬年系列活動，橫跨全年，頌揚人馬的深厚情誼，以及賽馬運動多年來對香港持續發展的貢獻，與眾同樂；推動本地旅遊，並促進馬匹運動和體育發展。賽馬不僅深深植根社區，是廣受歡迎的體育活動，更體現香港「我做得到」的精神，成為「一國兩制」下香港繁榮穩定的標記。馬會表示，香港的世界級賽馬在全球處於領先地位，賽駒在國際舞台上屢創佳績，讓香港市民引以為傲。