林憶蓮啟德演唱會帶動消費　內地客兩小時豪花9萬元購物

歌手林憶蓮相隔9年重臨香港舞台，上周六（16日）起一連兩晚在啟德主場館舉行《迴響巡迴演唱會 RESONANCE : Reconstructed Hong Kong Exclusive》。啟德體育園表示，是次演唱會吸引不少內地及海外高消費力歌迷訪港，帶動酒店住宿、餐飲、交通及零售等多個消費環節。



上海歌迷金小姐表示，今次專程來港觀看兩場演唱會，計劃逗留4天。抵港首天便盡情購物，短短兩小時內已消費9萬港元，她表示，「香港的購物和美食餐飲，對我們而言仍然非常具有吸引力。」被問到此行的個人預算， 她直言：「沒有上限。」

啟德零售館推票尾優惠 放大「演唱會經濟」

而啟德體育園指出，為配合演唱會舉行，啟德零售館的指定商戶及餐飲品牌，為持當日門票的歌迷提供優惠，以吸引他們提早到場消費及停留，進一步放大「演唱會經濟」 的乘數效應。

金小姐表示，自己曾多次訪港，而啟德零售館為她帶新體驗，進一步提升重訪意慾，「啟德體育園這個新地標，連同附近的零售同餐飲設施，讓我可以發掘啟德一帶，重新認識香港。」

歌迷會辦限定珍藏展 冀豐富「應援經濟」發展

林憶蓮香港歌迷會會長Lawrence指出，啟德體育園作為香港新地標，不但提升整體演出氣氛，亦結合啟德零售館，為歌迷在入場前後提供更多停留、打卡及交流空間。隨着更多大型演唱會落戶香港，他期望未來可有更多融合創意、零售及文化元素的應援安排，進一步豐富本地「應援經濟」的發展。

歌迷會也於啟德零售館舉行期間限定珍藏展，展出黑膠唱片、歷年演唱會門票、海報及雜誌剪報等珍藏，讓各地樂迷在入場前先行「熱身」，同時配合票尾優惠享受餐飲及消費體驗。

歌迷提早到零售館用餐購物

其中，廣州歌迷謝先生稱，特意提早到零售館內的居食屋用餐，「優惠安排很方便，什麼都不用做，消費滿350港元即可減50港元，十分吸引。」

本地歌迷李小姐與友人表示，今次到啟德體育園「一舉兩得」，「唔單止睇林憶蓮演唱會，仲可以去啟德零售館嘅Ian陳卓賢生日展覽打卡。」他們特意提早4小時到場，「可以先喺啟德零售館食飯、買嘢、夾公仔，同埋參加應援活動。」同行友人胡先生亦稱，使用票尾優惠買了一對運動鞋。