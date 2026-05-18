啟德零售館首季整體表現按年增4成　受惠於盛事帶動票尾經濟

受惠於多項大型體育、文化及娛樂活動接連在啟德體育園舉行，啟德零售館首季整體表現較去年同期增長4成。有商戶表示，於盛事活動期間，整體生意平均上升約兩至三成。



啟德體育園盛事不斷，帶動啟德零售館人流及銷售暢旺，今年首季表現按年升約四成。（啟德體育園提供圖片）

商戶稱演唱會期間生意提升約三成

零售館持續以盛事為核心，聯同館內商戶推出票尾優惠活動，除有效延長訪客逗留時間，更提升人均消費，帶動「人流—體驗—消費」的良性循環。以包括林憶蓮《迴響巡迴演唱會》等本月多場大型演唱會為例，有參與「票尾經濟」推廣活動的商戶表示，相關優惠有效刺激人流及消費。

其中，肌力恢復鞋履品牌OOFOS營運總監梁志衡表示，在演唱會期間的生意提升約三成，人流較平日增加一倍。和民中國有限公司副社長張耀忠稱，配合票尾優惠及現場宣傳，不少歌迷在演唱會前後到店內用餐，帶動生意增長約25%。

N+BURGER市場營銷經理陳慧恒更稱，演唱會帶動人流與消費，整體生意提升約30%。於開場前高峰時段，曾錄得約60%的強勁增長，店方需增聘人手並延長營業時間。

應援活動亦帶動人流和消費 AC米蘭足球學院即將開幕

除推出票尾優惠，多個歌迷應援及主題活動，亦成功帶動人流和消費。包括五月天、姜濤、Ian陳卓賢的展覽，都將歌迷活動延伸至零售館，為零售注入增長動力，直接帶動餐飲及零售表現。

隨著盛事接連舉行，零售館亦持續優化其商戶組合，包括引進人氣品牌食肆、商家擴充店舖，且AC米蘭足球學院亦即將開幕。

於今年7至8月，啟德零售館將配合大型足球盛會，為市民帶來一系列精彩體驗及推廣活動，推動人流及消費雙增長。