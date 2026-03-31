打擊濫用公屋｜3項新措施今起生效　即睇「嚴重濫用公屋」是什麼

房屋局今日（31日）表示《2025年房屋（修訂）條例》下有關打擊濫用公共租住房屋的新措施今日起生效，三項新措施包括引入「嚴重濫用公屋」的新罪行、賦權獲授權人員要求可疑人士提供個人資料及延長虛假陳述、拒絕提供資料及非法讓與罪行的檢控時效。「嚴重濫用公屋」是什麼？一文看清。



打擊濫用公屋新措施2026年3月31日日起生效，三項新措施包括引入「嚴重濫用公屋」的新罪行。（資料圖片）

嚴重濫用公屋定義是什麼？

嚴重濫用公屋行為刑事罪行，根據《房屋條例》第28A條，以下行為屬於刑事罪行，一經定罪，最高可處罰款港幣50萬元及監禁1年：

．分租或轉租： 無論有沒有租金收入，將單位出租給他人，或授權他人居住在公屋範圍內。

．作非住宅用途： 嚴重行為包括將公屋當作「生財工具」，例如改裝為健身室、補習社，或單位內有價目表、經常有非住戶出入的商業活動。

．長期丟空/非經常居住： 租戶在連續 3 個月內非經常持續居住在單位內，或已在其他地方居住，將公屋閒置。

．不法活動： 在單位內進行賭博、藏毒、持有私煙等犯罪行為。

．虛報資料： 隱瞞入息、資產、婚姻狀況或居住情況。

房屋局局長何永賢今3月31日指，房委會持續優化政策，以確保公營房屋資源聚焦地協助最有需要的人。（資料圖片/林遠航攝）

打擊濫用公屋3項新措施是什麼？

1.引入「嚴重濫用公屋」的新罪行

2.賦權獲授權人員要求可疑人士提供個人資料

3.及延長虛假陳述、拒絕提供資料及非法讓與罪行的檢控時效



房屋局局長何永賢今日指，房委會持續優化政策，以確保公營房屋資源聚焦地協助最有需要的人。《2025年房屋（修訂）條例》體現政府及房委會善用公屋資源的堅定承諾，透過立法與行政措施並行，針對性處理嚴重濫用行為。

房屋局稱，房委會已加強宣傳工作，透過電視節目、報章、社交媒體、宣傳單張、海報等多種渠道發放資訊，並舉辦與區議員的交流會，確保公屋居民及市民充分理解一系列加強打撃濫用公屋的新措施。