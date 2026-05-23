今日新聞8分鐘｜國泰抵港客機疑遇氣流｜黎家盈成首位香港太空人

元朗柴犬馬路狂奔 熱心司機雞咁腳捉狗待「主人」趕至獲讚

元朗發生驚險「走狗」事件。網上瘋傳片段，可見昨日（20日）早上10時許，一隻柴犬在YOHO MALL對開迥旋處馬路狂奔，有途經車cam拍到牠橫越數條行車線的驚險一刻，男司機驚呼：「嘩，有隻柴犬嘅喂！」女乘客亦驚惶失措稱：「點算呀？點捉呀？佢停喺度呀，你（落車）捉佢吖！」熱心司機隨即停車捉狗，惟柴犬東奔西跳，他亦雞手鴨腳、手足無措，未能將其捉住。

慌亂之際，「主人」現身，一名非華裔女子跑至，柴犬「左閃右避」後，終被該女子捉住抱起，熱心司機則驚魂未定、手掩胸口跑回車上，期間禮貌揚手向後方車輛示歉。該名女子則抱住柴犬沿馬路邊離開，司機駛經時不忙勸喻：「Be careful呀be careful（小心啲呀）。」

黃竹坑香葉道私家車無視警車 逆線剷行人過路處轉線險撞人

黃竹坑有離譜司機先逆線行車，無視停在附近的警車，剷上行人過路處轉回正確行車線繼續行駛，幾乎撞到過馬路的途人。目擊者不禁連呼5次「嘩！嘩！嘩！嘩！嘩！」，拍下事發影片並讀出車牌號碼，上載到社交平台，斥涉事司機「極品」。

東廊14輛電單車狂飆 警懷疑非法改裝扣車 鐵騎士被揭拍片炫耀

港島總區交通部特遣隊及巡邏小隊昨晚進行反非法賽車行動，同晚（22日）10時許，收到市民報案指，逾10輛電單車沿東區走廊往石澳方向狂飆，警員在爛泥灣一帶成功截查14輛電單車，懷疑電單車遭非法改裝，於是拖到汽車扣留中心，以作進一步檢驗，正調查事件是否涉及非法賽車，不排除作出拘捕。

國泰澳洲抵港客機疑遇氣流 8乘客機組人員送院 有空姐要戴頸箍

今日（23日）早上6時17分，警方接報指，一艘國泰航空客機疑遇氣流，8名乘客及機組人員擦傷。多部救護車在赤鱲角香港國際機場戒備，客機已經安全著陸，救護員為傷者檢查傷勢及分流後分批送院。

載荷專家黎家盈入列神舟二十三號乘組將升空 成首位香港太空人

今天（23日）上午，神舟二十三號載人飛行任務新聞發布會在酒泉衛星發射中心召開。發言人表示，執行神舟二十三號載人飛行任務的太空人乘組包括來自香港的載荷專家黎家盈。

黎家盈成為史上首位香港太空人，亦是繼劉洋、王亞平、王浩澤後中國第4位升空的女性太空人。

美國老翁測試Cybertruck涉水模式炒車 沉湖中獲救後被捕

美國一名70歲老翁在德州（Texas）被捕，他被控故意駕駛特斯拉的Cyber​​truck電動貨車進入湖中，以測試該車的「涉水模式」（wade mode）功能。從網上影片可見，貨車最終沉入湖底，需要用吊臂吊起；而這名男子則需要專人前往拯救，獲救後被捕。

芒果鳳梨、藍莓葡萄、蜜桃百香果 ｢混血水果｣貴一倍 央視揭真相

近期，內地水果市場掀起一股「跨界混血風」，藍莓葡萄、芒果鳳梨等網紅新品紛紛高調登場。然而，有網民爆料稱，自己因為想吃芒果，在線上超市購買了「芒果鳳梨」，結果竟然只是鳳梨，不僅與混種無關，且售價較同品種普通水果賣貴一倍以上。

天瑜醫療事故｜法庭決定召開死因研訊 醫委會10月研訊涉事醫生

罹患橫紋肌肉瘤的女童周天瑜，於2020年疑因醫療事故成為植物人，至2024年離世。天瑜爸爸周五（22日）凌晨於社交平台發文稱，關於小天瑜的醫療事故，近月有兩項事態更新，漫長等待裏終於窺見一絲動靜，當中包括法庭決定召開死因研訊，日期待定。天瑜爸爸表示，近期體檢顯示，癌症相關指數持續走高。儘管身心疲憊，但會咬牙堅持，全力備戰後續研訊。