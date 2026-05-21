美國老翁測試Cybertruck涉水模式炒車　沉湖中獲救後被捕｜有片

美國一名70歲老翁在德州（Texas）被捕，他被控故意駕駛特斯拉的Cyber​​truck電動貨車進入湖中，以測試該車的「涉水模式」（wade mode）功能。從網上影片可見，貨車最終沉入湖底，需要用吊臂吊起；而這名男子則需要專人前往拯救，獲救後被捕。



美國一名男子故意將Cybertruck駛入湖中，獲救後被捕：

《英國廣播公司》（BBC）5月21日報道，格雷普韋恩警察局（Grapevine Police Department）稱，18日（周一）接到報警，稱一輛特斯拉Cyber​​truck電動貨車在德州北部格雷普韋恩湖進水後擱淺，司機及乘客棄車逃逸。

按照特斯拉的線上手冊，Cyber​​truck的「涉水模式」允許車輛「駛入並穿越河流或溪流」，最大涉水深度為81.5厘米。

警方表示，司機因在湖泊封閉區域駕駛車輛以及其他違反水上安全設備規定的行為而被捕。

格雷普韋恩消防局水上救援隊，協助警方從湖泊南岸附近打撈這輛部分沉沒的車輛上岸。

警方聲明稱，「司機表示他故意將車開進湖中，是為了測試Cyber​​truck的涉水模式功能，之後「車輛發生故障並進水」。

警方補充說，「雖然車輛可能在物理上能夠進入淺淡水區域，但根據德州法律，這樣做可能會引發法律和安全問題」。

據報道，涉事的Cyber​​truck 是一款電動貨車，採用火箭般堅固的防彈鋼材料製成，售價超過7萬美元（約55萬港元）。它於2019年發布，並於2023年向公眾發售。