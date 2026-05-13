隧道費減半 商用車5.17起受惠為期兩月 的士客仍須付全額｜油價
撰文：石國威
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跨部門監察燃油供應專責組今日（13日）公布，政府將由周日（17日）零時零分起，減免所有商用車輛，包括按運輸署紀錄登記為巴士、貨車、小巴和的士的車種，使用所有政府收費隧道及青沙管制區50%的隧道費，私家車、電單車機動三輪車除外。專責組指，臨時措施為期兩個月，直至7月16日晚上11時59分。
專責組表示，臨時措施具針對性，目的是減輕各類商用車輛的營運成本，協助司機和營辦商應對燃料費用上升的壓力。運輸署已督導隧道費服務商調校「易通行」系統，確保運作暢順。
政府提醒的士乘客仍須繳付現行法例訂明的全額隧道費
專責組稱商用車車主毋須申請，只需按系統顯示已減免的金額繳費，現行法例訂明的繳費方式及時限維持不變。此外，政府提醒的士乘客，在減免措施實施期間，仍須繳付現行法例訂明的全額隧道費。
商用車司機可透過「易通行」和「香港出行易」流動應用程式、隧道費顯示屏、主幹道的可變信息顯示屏、隧道廣播及運輸署向相關業界發出的信件，了解減免措施的詳情。其間，的士車廂會展示標語牌提醒乘客繳付全額隧道費。
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