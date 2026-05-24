有片｜尖沙咀鐘廚有老鼠　食客尖叫：唔食喇　店員追捕不果召滅鼠

今日（24日）下午2時許，有市民在網上分享影片，並指稻香集團旗下高級粵菜品牌、位於尖沙咀的中菜館「鐘廚」有老鼠出現。從其影片中，未見有老鼠，但餐廳店員疑似在追捕老鼠至一屏風後，現場不少食客受驚，尖叫連連，有食客表示「我唔食喇」，但亦有食客說「唔好緊張」。



記者致電鐘廚查詢，獲店員證實有老鼠出現。店員又指，餐廳已聯絡滅鼠公司，預計今晚會到餐廳進行滅鼠工作。



今日（24日）下午2時許，有市民在網上分享影片，並指稻香集團旗下高級粵菜品牌、位於尖沙咀的中菜館「鐘廚」有老鼠出現。（稻香集團網頁）

有市民在Facebook上分享一段影片，影片甫一開始便有食客尖叫，並可見餐廳店員在追趕某試東西。至影片尾段，有男食客說「有老鼠呀」。影片雖沒拍攝到老鼠蹤影，但相信食肆有老鼠出現。

今日（24日）下午2時許，有市民在網上分享影片，並指稻香集團旗下高級粵菜品牌、位於尖沙咀的中菜館「鐘廚」有老鼠出現。（Wong Wai Hung@Facebook香港茶餐廳及美食關注組）

今日（24日）下午2時許，有市民在網上分享影片，並指稻香集團旗下高級粵菜品牌、位於尖沙咀的中菜館「鐘廚」有老鼠出現。（Wong Wai Hung@Facebook香港茶餐廳及美食關注組）

涉事食肆為尖沙咀中菜館鐘廚，影片中可見店員疑似追捕老鼠，而老鼠或躲在一個屏風後。不少食客受驚，不時傳來尖叫聲，影片亦錄到有食客稱「我好驚呀」，「我唔食喇」，但亦有食客較「淡定」，表示「唔好緊張」。

記者向鐘廚查詢事件，獲店員證實餐廳今日曾有老鼠出現，已聯絡滅鼠公司，預計今晚會到餐廳進行滅鼠工作。店員又表示，餐廳亦已鋪了老鼠膠等，但暫時未捉到該頭老鼠，「始終佢會郁㗎嘛」。