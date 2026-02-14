紅磡食店老鼠橫行｜食環：檢控持牌人　即時暫停營業作清潔防鼠

昨日（13日）有網民在社交平台Threads分享一段影片，直擊紅磡一間食店在凌晨收舖後，廚房內部至少有兩隻老鼠被拍在店內穿梭；有網民形容食店如「米奇妙妙屋」，並質疑食店收舖時未有將捲閘關好，衛生情況堪憂。食店負責人向《香港01》記者承認事件，指近期因腰傷無力搬開雜物及落閘，才讓老鼠有機可乘，承諾會改善衛生，正尋找滅蟲公司處理。



食環署今晚回覆《香港01》查詢指，過去一年未有接獲涉及該食店的相關投訴，惟今日巡查涉事持牌食物業處所時發現疑似鼠跡，處所的食物室衞生狀況亦欠佳，遂根據《食物業規例》（第132X章）向有關處所持牌人提出檢控，亦已向處所持牌人和員工提供衞生教育。該處所已即時暫停營業，以進行徹底清潔和防鼠工作。



網民在社交平台Threads分享一段影片，直擊紅磡一間食店在凌晨收舖後，廚房內部淪為老鼠的活動場所。（Threads平台截圖）

老鼠廚房「通街行」 爬過外賣盒及調味料

片段長約19秒，拍攝者從食店門外往內觀察。片中所見，廚房內燈光並未全關，捲閘位亦沒有關上，留有明顯縫隙。店內最少有兩隻老鼠在廚房工作枱及牆身穿梭爬行，甚至有一隻曾停留在工作枱的膠盒附近。

該名網民在文中直指：「睇住幾隻（老鼠）成枱行過晒，仲企過喺啲外賣盒同調味料位置度」，批評該食店凌晨收舖不閂閘，令「老鼠通街行」，對食店的衛生管理表示擔憂，更直言：「唔好害人啦。」

記者今早到涉事食店了解，負責人指因腰傷無法拉閘，承諾會做好清潔。（黃偉民攝）

做街坊生意承諾改善 正尋找滅蟲公司處理

記者今早到涉事店舖查詢，負責人王先生及王太承認片段屬實。但王太無奈指，丈夫近期腰部因勞損受傷，病情嚴重至曾住院數天，並需要打類固醇針止痛，「呢排（丈夫）腰傷，呢半個幾月無落閘，之前日日落閘」。她指門口雜物沉重，暫時丈夫因傷無法搬開雜物，亦未能將捲閘完全拉下，所以才讓老鼠有機可乘。

王氏夫婦坦言已經營20多年，一直做街坊生意，非常重視衛生，「晚晚清潔，我哋門口沖得好乾淨」。對於事件引發網民關注及討論，王先生指會負責任處理，正尋找滅蟲公司清潔及處理：「我哋會搞掂㗎。」

食環：過去一年未接獲相關投訴 會繼續留意採取適當行動

食環署回覆查詢指，署方今日（14日）派員到事涉紅磡蕪湖街的持牌食物業處所巡查，其間發現疑似鼠跡，處所的食物室衞生狀況亦欠佳，遂根據《食物業規例》（第132X章）向有關處所持牌人提出檢控。此外，本署人員已向事涉處所持牌人和員工提供衞生教育，而事涉處所已即時暫停營業，以進行徹底清潔和防鼠工作。

根據紀錄，食環署過去一年未有接獲涉及題述食店的相關投訴。署方會繼續留意上址情況及採取適當行動，以防治鼠患及保持環境衞生。

根據《食物業規例》（第132X章），所有經營食物業的人，須時刻作出安排，使其在食物業的運作中所使用的食物業處所的牆壁、地面、門、窗、天花板、木建部分及處所結構的其他各部分須保持清潔，不受有害物質沾染、並保持完好、維修妥善和狀況良好，以使其得以妥善清潔及在合理切實可行範圍內，防止老鼠和昆蟲侵擾或禽鳥闖入，否則即屬違法，最高可處罰款1萬元及監禁3個月，另加每日罰款300元。