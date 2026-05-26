67年鐘錶老字號大中華表行結業　粵劇名伶「鳳凰女」曾出席剪綵

位於中環的鐘錶老字號「大中華表行」，今日（26日）在社交媒體宣布，將於本月結束營業。「大中華表行」1959年由應聖瑞創辦，之後兩度搬鋪，連當時當紅的粵劇名伶「鳳凰女」郭瑞貞，亦曾出席表行的剪綵典禮。



開店67年的中環鐘錶老字號「大中華表行」，今日（26日）在社交媒體宣布，將於今年5月結束營業。（資料圖片）

中環的鐘錶老字號「大中華表行」1959年由應聖瑞創辦。（大中華表行Facebook）

店主應聖瑞1950年左右偷渡到香港打拚 高齡仍回表行工作

大中華表行1959年創立，原址在筲箕灣道410號，後期搬往中環德輔道中164號，1983年再度搬往自置物業中環干諾道中62號。當時當紅的粵劇名伶「鳳凰女」郭瑞貞，亦曾出席表行的剪綵典禮。

表行的店主是應聖瑞，他是寧波鄞州蜜岩人，曾任「寧波市僑聯名譽主席」及「寧波市政協委員」。應1950年左右偷渡到香港打拚，其後一直經營大中華表行，雖然已經步入高齡，但每天仍然10時到店内工作，數十年如一日。

1964年當紅的粵劇名伶「鳳凰女」郭瑞貞（左三），亦曾出席表行的剪綵典禮。（大中華表行Facebook）

1964年當紅的粵劇名伶「鳳凰女」郭瑞貞（左三），亦曾出席表行的剪綵典禮。（大中華表行Facebook）

大中華表行開業情況。（大中華表行Facebook）

新冠疫情期間曾十天八天無發市 老闆櫥窗上寫道：無員可裁無薪可減

2021年新冠疫情期間，表行的門市銷售量因疫情大跌，更一度告急。應聖瑞的兒子應忠強當時說，2020年以11月及12月生意最差，有十天八天無發市，但應聖瑞沒裁員亦沒減少員工薪酬，他在櫥窗上寫道「生意小：職工不多，無員可裁；小生意：薪金不高，無薪可減，唯一懇請：政府鼎力支持，顧客踴躍選購。期望能捱過這段困難日子，堅持至疫情全面消滅為止。」

「大中華表行」1959年由應聖瑞創辦。他於2023年以98歲高齡在養和醫院離世（大中華表行Facebook）

創辦人應聖瑞3年前98歲高齡離世

2023年，98歲的應聖瑞在養和醫院離世。三年後，表行宣告將在5月結業，應的家人將應的創業歲月剪輯成短片，感謝顧客一直以來的陪伴，以及商業夥伴的支持和信任。