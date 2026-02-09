南豐集團爭產　幼女陳慧慧指胞姊奪母親財產　入稟要求歸還資產

南豐集團創辦人陳廷驊前妻楊福娥離世後，將遺產全數分予長女陳慧芳（Angela)，幼女陳慧慧(Vivien)質疑遺囑無效，早前衍生遺囑認證訴訟。陳慧慧上周五（6日）再入稟高等法院，指陳慧芳是以信託方式持有母親的遺產，要求法庭宣告該些公司轉讓的交易在楊神志不清的情況下發生，違反信託責任，故不具法律效力及下令撤銷，要求胞姊歸還相關資產，並追討利息、訟費及有關賠償。

原告陳慧慧（Wai Wai Chen)，被告陳慧芳（Angela Chen)。

陳廷驊的次女陳慧慧入稟向胞姊陳慧芳追討母親的遺產。(團結香港基金網頁圖片)

入稟狀指，陳慧慧及陳慧芳為楊福娥的女兒。根據楊福娥在2004年所立的遺囑，二人均為其遺產執行人。

指被告只以信託方式持有

原告提出，就楊福娥在2006年到2017年間，前後將多間公司或股份，即Sino Portfolio International Ltd、Redbridge Enterprises Limited、Southern Territories

Group Ltd、Upper Wise Management Limited及Jesteburg Company Limited等公司，轉讓予被告的交易，以及楊簽署的多份授權書、「送讓契」或轉讓合同，離婚和解所得款項，以及楊2006年至2020年間，楊轉讓予被告的資產等的交易提出爭議，要求法庭宣告被告是以信託方式持有母親的遺產，上述的轉讓及交易在楊神志不清的情況下發生，是無效或不具法律效力，並下令撒銷，要求歸還相關資產予原告，並就此追討利息、訟費及有關賠償。

案件編號：HCA246/2026HCA246/2026