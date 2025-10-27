羅麗莎再入稟告何柱國太太　追約4600萬　涉淺水灣獨立屋貸款

曾與已故富商何柱國傳緋聞的1998年亞姐冠軍羅麗莎，指稱向何借款，但遭拖欠1000萬元，早前入稟向何的遺產執行人追討。羅上周五（24日）再入稟高等法院，指她在一宗樓按貸款中擔任擔保人。她要求法庭頒令，何的遺產執行人及何太，需償還5000萬元借貸。此外，她向何太等追討兩筆款項，合共4679.2萬元。



原告為萬丈投資有限公司和羅麗莎，被告為何柱國的太太、其遺產執行人黃敏珊。

曾與與何柱國傳出緋聞的羅麗莎，淡出娛樂圈後從商，並曾開設傢具店等生意。（視覺中國）

已故富商何柱國。（資料圖片）

何柱國於2025年6月11 日逝世，並於同月29日出殯。何柱國兒子何正德、媳婦林恬兒及女兒何詩曼捧遺照步出殯儀館上靈車。（資料圖片/梁鵬威攝）

6月29日，全國政協前常委何柱國出殯。何柱國兒子何正德、媳婦林恬兒及女兒何詩曼捧遺照步出殯儀館上靈車。（梁鵬威攝）

涉淺水灣獨立屋物業貸款

入稟狀指，萬丈於2022年9月把淺水灣道獨立屋，連同在花園的兩個車位，抵押予渣打銀行，羅麗莎任貸款的擔保人。羅要求法庭頒令，何太等需支付該筆貸款5000萬元。

羅又要求何太等償還兩筆款項，分別為87.8萬和4591.3萬元，合共4679.2萬元。

上月曾入稟追1000萬元

羅麗莎上月亦入稟高等法院，指曾經向何柱國兩度借款，但何拖欠1000萬元，向何的遺產執行人追討欠款。

案件編號：HCA1933/2025